"Шахтер" победил "Антверпен" на групповом этапе Лиги чемпионов

"Шахтер" победил "Антверпен"

Донецкий "Шахтер" одержал третью победу на групповом этапе Лиги чемпионов. В пятом туре "горняки" со счетом 1:0 обыграли "Антверпен".

До матча против бельгийской команды "Шахтер" подходил в статусе третьей команды группы Н. Перед этим поединком с шестью очками подопечные Марино Пушича уступали "Барселоне" и "Порту", которые имели по девять баллов, но сохраняли шансы на плей-офф Лиги. чемпионов.

Номинально домашний матч с "Антверпеном" "Шахтер" проводил в германском Леверкузене. Встреча в Германии из-за проблем со здоровьем пропускал основной правый защитник "горняков" - Ефим Конопля.

На 12-й минуте матча "Шахтер" получил преимущество в счете, когда голевой удар по воротам Жана Бюте нанес Николай Матвиенко, впервые забивший гол в Лиге чемпионов. В итоге этот гол стал единственным в первом тайме.

В начале второго тайма "Антверпен" претендовал на пенальти после фола Валерия Бондаря в штрафной "Шахтера". Однако после просмотра VAR арбитр матча Бартош Франковски не зафиксировал нарушение правил.

На 56-й и 61-й минутах "Шахтер" дважды пробил в перекладину. Сначала в перекладину попал Иракли Азаров, а затем Тарас Степаненко.

До завершения матча у бельгийцев было несколько случаев сравнять счет, однако ни одна из них не стала голевой. В общей сложности "Антверпен" нанес по воротам соперника 14 ударов, 4 - в створ ворот. "Шахтер" – 13 и 5 соответственно.

В компенсированное время "Шахтер" мог увеличить преимущество, но удар Артема Бондаренко был неточен.

В итоге гол Матвиенко остался единственным в этом матче. Победа над "Антверпеном" гарантировала "Шахтеру" как минимум третье место в группе и выход в плей-офф еврокубков.

"Шахтер" в Лиге чемпионов: что известно

Перед шестым туром "Шахтер" претендует на плей-офф Лиги чемпионов, где последний раз команда играла в сезоне 2017/18, когда вылетела от "Ромы" по сумме двух матчей (2:2).

Третье место в группе Лиги чемпионов выводит команду в плей-офф Лиги Европы.

Групповой этап Лиги чемпионов "Шахтер" завершит выездным матчем против "Порту" (13 декабря).