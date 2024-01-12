Эксфутболист "Манчестер Юнайтед" станет тренером "Шахтера"
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Эксфутболист "Манчестер Юнайтед" станет тренером "Шахтера"

Раймонд ван дер Гоув
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Источник:  Gelderlander

Раймонд ван дер Гоув, тренер вратарей нидерландского "Витесса", покидает клуб, чтобы присоединиться к украинскому "Шахтеру".

Ван дер Гоув присоединится к тренерскому штабу Шахтера

60-летний Ван дер Гоув был тренером вратарей "Витесса" с июля прошлого года. В клубе его заменит Марк де Витт из молодежной команды.

Теперь он присоединится к тренерскому штабу Марино Пушича в донецком "Шахтере". Детали контрактного соглашения не сообщаются.

Ван дер Гоув в течение игровой карьеры выступал за "Манчестер Юнайтед", в составе которого провел 60 матчей и выиграл Лигу чемпионов.

После завершения карьеры нидерландец работал тренером вратарей в Сандерленде, ПСВ и Витесе. Также Ван дер Гоув работал в клубе Арнем (2009-2020).

Марино Пушич стал главным тренером Шахтера

В октябре 2023 года бывший ассистент в нидерландском "Фейеноорде" босинец Марино Пушич стал главным тренером "Шахтера".

Он сменил в должности Патрика ван Леувена, работавшего с командой с начала сезона.

Пушич уже провел с командой 10 матчей, в том числе переиграв "Барселону" в группе Лиги чемпионов. Всего во всех турнирах тренер одержал шесть побед и потерпел три поражения.

5 февраля дончане проведут первый из двух матчей против "Марселя" в Лиге Европы. "Шахтер" станет хозяином встречи в немецком Гамбурге.

В конце февраля команда вернется к выступлениям в УПЛ, встретившись с "Александрией".

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