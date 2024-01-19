"Шахтер" приобрел бразильского футболиста Кевина за 15 млн евро

Соглашение клуба с игроком из Бразилии Кевином Сантос Лопес де Маседо рассчитано на 5 лет. Бразилец будет выступать под 37-м номером. До трансфера в "Шахтер" Кевин играл за "Палмейрас".

ФК "Шахтер" купил нового игрока за рекордную сумму

Футбольный клуб "Шахтер" самого богатого украинца Рината Ахметова объявил о приобретении у бразильского "Палмейраса" 21-летнего вингера Кевина за 15 млн. евро (12 млн. и дополнительно возможны 3 млн. бонусами).

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение клуба с игроком рассчитано на 5 лет. Бразилец будет выступать под 37-м номером. До трансфера в "Шахтер" Кевин играл за "Палмейрас", за основную команду на его счету 9 матчей и 1 гол в бразильской Серии А, 2 игры в Кубке Либертадорес.

Вместе с "Палмейрасом" вингер выиграл чемпионат Бразилии-2023.

Мы вчера отклонили предложение о продаже Судакова за 40 млн. евро. А сегодня покупаем яркого игрока, будущую мировую звезду за 12 млн евро и дополнительно возможные 3 млн евро бонусами, – сказал гендиректор ФК "Шахтер" Сергей Палкин. Поделиться

Он объяснил, что клуб договорился платить за Кевина по частям в течение 2 лет.

Это нормальная практика для футбольного бизнеса, мы покупаем игроков и продаем по такому принципу, – добавил гендиректор "Шахтера". Поделиться

Переход Кевина – самый дорогой трансфер Украинской премьер-лиги с начала полномасштабной войны.

По оценкам издания Fotcalc, "Шахтер" получил за выступление в групповом раунде Лиги чемпионов сезона 2023/2024 почти 47 млн. евро. "Горняки" заняли третье место в своей группе и сыграют в плей-офф Лиги Европы.

Испанский "Бетис" готов заплатить миллионы евро Шахтеру за игрока Витао

Испанский "Бетис" продолжает серьезно интересоваться центральным защитником "Шахтера" Витао, который после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны по Annexe 7 ФИФА перебрался в Бразилию, где выступает за "Интернасьонал".

Испанский клуб уже узнал, что временное соглашение Витао с «Интернасьоналом» истекает 30 июня 2024 года. В этот же день у защитника истекает срок действия контракта с «Шахтером».

Но ждать лета в «Бетисе» не хотят, и были бы не прочь подписать Витао уже в январе. За это испанцы готовы заплатить от 3 до 5 миллионов евро, и в общей сложности «Шахтер», как отмечает источник, не против такого варианта, поскольку это даст «горнякам» возможность заработать хоть какие-то деньги на уходе защитника.

Против досрочного ухода Витао выступает Интернасьонал. Бразильский клуб не намерен разрывать временное трудовое соглашение с футболистом, и планирует подписание с ним полноценного контракта летом следующего года, когда Витао официально станет свободным агентом.

Отметим, что в 2023 году Витао провел 51 матч за Интернасьонал.