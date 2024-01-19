"Шахтер" приобрел бразильского футболиста Кевина за 15 млн евро
Категория
Спорт
Дата публикации

"Шахтер" приобрел бразильского футболиста Кевина за 15 млн евро

Кевин
Читати українською
Источник:  ФК Шахтер

Соглашение клуба с игроком из Бразилии Кевином Сантос Лопес де Маседо рассчитано на 5 лет. Бразилец будет выступать под 37-м номером. До трансфера в "Шахтер" Кевин играл за "Палмейрас".

ФК "Шахтер" купил нового игрока за рекордную сумму

Футбольный клуб "Шахтер" самого богатого украинца Рината Ахметова объявил о приобретении у бразильского "Палмейраса" 21-летнего вингера Кевина за 15 млн. евро (12 млн. и дополнительно возможны 3 млн. бонусами).

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение клуба с игроком рассчитано на 5 лет. Бразилец будет выступать под 37-м номером. До трансфера в "Шахтер" Кевин играл за "Палмейрас", за основную команду на его счету 9 матчей и 1 гол в бразильской Серии А, 2 игры в Кубке Либертадорес.

Вместе с "Палмейрасом" вингер выиграл чемпионат Бразилии-2023.

Мы вчера отклонили предложение о продаже Судакова за 40 млн. евро. А сегодня покупаем яркого игрока, будущую мировую звезду за 12 млн евро и дополнительно возможные 3 млн евро бонусами, – сказал гендиректор ФК "Шахтер" Сергей Палкин.

Он объяснил, что клуб договорился платить за Кевина по частям в течение 2 лет.

Это нормальная практика для футбольного бизнеса, мы покупаем игроков и продаем по такому принципу, – добавил гендиректор "Шахтера".

Переход Кевина – самый дорогой трансфер Украинской премьер-лиги с начала полномасштабной войны.

По оценкам издания Fotcalc, "Шахтер" получил за выступление в групповом раунде Лиги чемпионов сезона 2023/2024 почти 47 млн. евро. "Горняки" заняли третье место в своей группе и сыграют в плей-офф Лиги Европы.

Испанский "Бетис" готов заплатить миллионы евро Шахтеру за игрока Витао

Испанский "Бетис" продолжает серьезно интересоваться центральным защитником "Шахтера" Витао, который после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны по Annexe 7 ФИФА перебрался в Бразилию, где выступает за "Интернасьонал".

Испанский клуб уже узнал, что временное соглашение Витао с «Интернасьоналом» истекает 30 июня 2024 года. В этот же день у защитника истекает срок действия контракта с «Шахтером».

Но ждать лета в «Бетисе» не хотят, и были бы не прочь подписать Витао уже в январе. За это испанцы готовы заплатить от 3 до 5 миллионов евро, и в общей сложности «Шахтер», как отмечает источник, не против такого варианта, поскольку это даст «горнякам» возможность заработать хоть какие-то деньги на уходе защитника.

Против досрочного ухода Витао выступает Интернасьонал. Бразильский клуб не намерен разрывать временное трудовое соглашение с футболистом, и планирует подписание с ним полноценного контракта летом следующего года, когда Витао официально станет свободным агентом.

Отметим, что в 2023 году Витао провел 51 матч за Интернасьонал.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Испанский "Бетис" готов заплатить миллионы евро Шахтеру за игрока Витао
Витао
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Экстренер "Динамо" и "Шахтера" Луческу отказал двум европейским клубам
Мирча Луческу
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Эксфутболист "Манчестер Юнайтед" станет тренером "Шахтера"
Раймонд ван дер Гоув

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.