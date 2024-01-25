Українська асоціація футболу обрала нового президента

Всесвітньовідомий український футболіст Андрій Шевченко став президентом Української футбольної асоціації. Його одноголосно обрали на цю посаду на Конгресі УАФ.

Шевченко став президентом УАФ

Він був єдиним кандидатом на цю посаду на виборах.

Андрій Шевченко став новим президентом Української асоціації футболу. За відповідне рішення проголосували делегати на позачерговому Конгресі УАФ.

47-річний Шевченко був єдиним кандидатом на пост президента УАФ, якого висунули на цю посаду усі постійні члени УАФ за місяць до виборів. Після того Андрій підтвердив, що братиме участь у виборах. Безпосередньо на Конгресі "за" Шевченка проголосували 93 делегати УАФ, "проти" та "утрималися" – 0.

На посаді президента УАФ Андрій Шевченко замінить Андрія Павелка, який обіймав посаду з 2015 року. З червня 2023 року Павелко перебуває під вартою без права внесення застави.

Перед виборами новий президент УАФ провів кілька зустрічей з членами асоціації у Києві, Львові та Харкові.

Попередній досвід діяльності на посаді футбольного функціонера у Андрія Шевченка відсутній. До Конгресу він також не презентував своєї команди та публічно не назвав план діяльності, з яким балотується на посаду.

Що відомо про діяльність Андрія Шевченка

Професійна футбольна кар'єра Андрія Шевченка тривала з 1994 до 2012 року – за цей час він грав за "Динамо", італійський "Мілан" та англійський "Челсі".

З 2016 до 2021 року був головним тренером національної збірної України з футболу, а упродовж двох місяців у 2021-2022 (листопад-січень) очолював італійський клуб "Дженоа".

З січня 2022 року офіційно перебував без роботи. У травні 2022 року став амбасадором платформи United24, а у вересні 2023 – позаштатним радником Президента України.

У 2012 році балотувався у Верховну Раду України від партії "Україна – Вперед!" Наталії Королевської, був другим номером у виборчому списку. Однак тоді партія не набрала необхідну кількість голосів та не увійшла до Парламенту.