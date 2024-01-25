Украинская ассоциация футбола избрала нового президента

Всемирно известный украинский футболист Андрей Шевченко стал президентом Украинской футбольной ассоциации. Его единогласно избрали на этот пост на Конгрессе УАФ.

Шевченко стал президентом УАФ

Он был единственным кандидатом на этот пост на выборах.

Андрей Шевченко стал новым президентом Украинской ассоциации футбола. За решение проголосовали делегаты на внеочередном Конгрессе УАФ.

47-летний Шевченко был единственным кандидатом на пост президента УАФ, которого выдвинули на этот пост все постоянные члены УАФ за месяц до выборов. После этого Андрей подтвердил, что будет участвовать в выборах. Непосредственно на Конгрессе "за" Шевченко проголосовали 93 делегата УАФ, "против" и "воздержались" – 0.

В должности президента УАФ Андрей Шевченко заменит занимавшего должность с 2015 года Андрея Павелко. С июня 2023 Павелко находится под стражей без права внесения залога.

Перед выборами президент УАФ провел несколько встреч с членами ассоциации в Киеве, Львове и Харькове.

Предыдущий опыт деятельности в должности футбольного функционера у Андрея Шевченко отсутствует. В Конгресс он также не представил своей команды и публично не назвал план деятельности, с которым баллотируется на должность.

Что известно о деятельности Андрея Шевченко

Профессиональная футбольная карьера Андрея Шевченко продолжалась с 1994 по 2012 год – за это время он играл за "Динамо", итальянский "Милан" и английский "Челси".

С 2016 по 2021 год был главным тренером национальной сборной Украины по футболу, а в течение двух месяцев в 2021-2022 (ноябрь-январь) возглавлял итальянский клуб "Дженоа".

С января 2022 официально находился без работы. В мае 2022 года стал послом платформы United24, а в сентябре 2023 – внештатным советником Президента Украины.

В 2012 году баллотировался в Верховную Раду Украины от партии "Украина – Вперед!" Натальи Королевской был вторым номером в избирательном списке. Однако тогда партия не набрала необходимое количество голосов и не вошла в Парламент.