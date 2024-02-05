Финал Чемпионата мира-2026 по футболу состоится на стадионе "Метлайф Стедиум" в американском штате Нью-Джерси.

Финал ЧМ-2026 по футболу пройдет в Нью-Джерси

Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи ранее переговоры с ФИФА и был уверен, что для проведения матча будет выбран стадион "Метлайф Стедиум".

Стадион на 82 500 мест, традиционно являвшийся местом проведения игр НФЛ (Национальной футбольной лиги), впервые принял футбольный матч в мае 2010 года — через месяц после его открытия — за последние 14 лет здесь проводились международные и клубные матчи.

2026 FIFA World Cup final is to be played at MetLife Stadium, home of the Giants and Jets https://t.co/mTjQk69J6P pic.twitter.com/a4I4nhELZn — SNY (@SNYtv) February 4, 2024

Домашний стадион Нью-Йорк Джайентс и Нью-Йорк Джетс обошел стадионы AT&T в Далласе и SoFi в Лос-Анджелесе для проведения самого престижного матча мирового футбола.

Даллас, однако, примет больше матчей на турнире — девять, тогда как 12 июня в Лос-Анджелесе состоится первая игра турнира.

Первая игра Чемпионата мира по футболу 2026 года состоится 11 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико. Днем позже на стадионе BMO Field в Торонто пройдет первый матч сборной Канады.

Стадион Хард-Рок в Майами станет местом проведения матча плей-офф за третье место, а стадионы Мерседес-Бенц в Далласе и Атланте примут полуфиналы.

Чемпионат мира-2026 по футболу: что известно

Впервые чемпионат мира по футболу будут принимать сразу три страны — США, Мексика и Канада, а количество участников будет рекордным в истории — 48 сборных. 48 сборных примет участие в Чемпионате мира-2026 по футболу

Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах:

11 американских,

трех мексиканских,

двух канадских.

Известно, что 48 участников турнира будут разделены на 12 групп по четыре команды. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой из групп, а также восемь лучших обладателей третьих мест.

Стадия плей-офф расширится с 16 сборных до 32. Они начнут матчи на вылет из 1/16 финала.