"Шахтар" започаткував футбольну команду для військових з інвалідністю

ФК "Шахтар" – перший клуб УПЛ, який створює команду для військових з ампутаціями.Будуть створені всі умови для того, щоб ветерани могли інтегруватися та повернутися до активного життя, спираючись на міжнародну практику адаптивного футболу.

“Шахтар” створює команду для ветеранів війни з ампутаціями

Футбольний клуб "Шахтар" пропонує програму реабілітації поранених за допомогою спорту і створює футбольну команду для людей з інвалідністю.

Про це повідомляється у Facebook клубу.

Учасниками команди стануть військові, які під час бойових дій отримали поранення та, як наслідок, ампутацію кінцівок, йдеться в повідомленні.

Планується, що на першому етапі до команди увійдуть 20 гравців та наставник, які проводитимуть регулярні тренування в Києві та Щасливому (Київська область).

Набір футболістів і підготовка тренерів розпочнеться найближчим часом. У майбутньому передбачена участь команди в змаганнях, у тому числі – європейських.

Українські воїни, які віддали своє здоров’я, захищаючи країну від ворога, сьогодні як ніхто потребують підтримки суспільства. За різними оцінками, наразі в Україні близько 50 тис військовослужбовців мають ампутації через поранення.

"Шахтар" – перший клуб УПЛ, який створює команду для військових з ампутаціями. Наше завдання - створити всі умови для того, щоб ці люди могли інтегруватися та повернутися, наскільки це можливо, до активного життя. Під час організації нової команди ми спиратимемось на міжнародну практику адаптивного футболу, – цитує клуб слова генерального директора клубу Сергія Палкіна. Поширити

ФК "Шахтар" з перших днів війни надає підтримку Збройним силам України та допомогу постраждалим від війни українцям.

Рекорд Шахтаря у матчі з Барселоною

Донецький “Шахтар” переміг “Барселону” 7 листопада з рахунком 1:0 в четвертому турі Ліги чемпіонів. Під час гри “гірники” виконали рекордну кількість пасів.

У грі, яку «Шахтар» приймав у німецькому Гамбурзі, Данило Сікан забив переможний гол головою на 40-й хвилині.

Переможний гол "Шахтаря" відбувся після 27-ми передач - найдовшого голу в Лізі чемпіонів цього сезону.