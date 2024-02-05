"Шахтер" создает футбольную команду для военных с инвалидностью

ФК "Шахтер" – первый клуб УПЛ, создающий команду для военных с ампутациями. Будут созданы все условия для того, чтобы ветераны могли интегрироваться и вернуться к активной жизни, опираясь на международную практику адаптивного футбола.

"Шахтер" создает команду для ветеранов войны с ампутациями

Футбольный клуб "Шахтер" предлагает программу реабилитации раненых с помощью спорта и создает футбольную команду для людей с инвалидностью.

Об этом сообщается в Facebook клуба.

Участниками команды станут военные, получившие во время боевых действий ранения и, как следствие, ампутацию конечностей, говорится в сообщении.

Планируется, что на первом этапе в команду войдут 20 игроков и наставник, которые будут проводить регулярные тренировки в Киеве и Счастливом (Киевская область).

Набор футболистов и подготовка тренеров начнется в ближайшее время. В будущем предусмотрено участие команды в соревнованиях, в том числе – европейских.

Украинские воины, отдавшие свое здоровье, защищая страну от врага, сегодня как никто нуждается в поддержке общества. По разным оценкам, в настоящее время в Украине около 50 тыс военнослужащих имеют ампутации из-за ранений.

"Шахтер" – первый клуб УПЛ, создающий команду для военных с ампутациями. Наша задача – создать все условия для того, чтобы эти люди могли интегрироваться и вернуться, насколько это возможно, к активной жизни. Во время организации новой команды мы будем опираться на международную практику адаптивного футбола, – цитирует клуб слова генерального директора клуба Сергея Палкина. Поделиться

ФК "Шахтер" с первых дней войны оказывает поддержку Вооруженным силам Украины и помощь пострадавшим от войны украинцам.

Рекорд Шахтера в матче с Барселоной

Донецкий "Шахтер" победил "Барселону" 7 ноября со счетом 1:0 в четвертом туре Лиги чемпионов. Во время игры "горняки" выполнили рекордное количество пасов.

В игре, которую Шахтер принимал в немецком Гамбурге, Даниил Сикан забил победный гол головой на 40-й минуте.

Победный гол "Шахтера" состоялся после 27 передач - самого длинного гола в Лиге чемпионов этого сезона.