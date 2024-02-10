Ексфутболіст збірної хоче повернути паспорт України, від якого відмовився

Колишній голкіпер збірної України Максим Левицький, розповів, що хоче повернути український паспорт, але отримав відмову.
Максим Левицький хоче повернути паспорт України
В минулому Левицький підписав заяву на відмову від українського паспорта, яку затвердив указом Президент України у 2007 році. У Левицького також є паспорт росії, адже свого часу він виступав у чемпіонаті країни 404.
Ексфутболіст національної збірної відмовився від повернення в Україну
Український центрбек Славії Тарас Качараба змінить клубну прописку. 29-річний футболіст продовжить кар’єру у Словаччині.
Після проходження медогляду українець підпише контракт зі словацьким клубом буде розрахований на два з половиною роки.
Раніше повідомлялося, що в послугах Качараби були зацікавлені Динамо та Карпати, але футболіст відкинув варіант з поверненням в Україну.
29-річний захисник дебютував у складі національної збірної України 2021 року і зіграв три поєдинки.
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