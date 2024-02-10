Ексфутболіст збірної хоче повернути паспорт України, від якого відмовився

Максим Левицький хоче повернути паспорт України

В минулому Левицький підписав заяву на відмову від українського паспорта, яку затвердив указом Президент України у 2007 році. У Левицького також є паспорт росії, адже свого часу він виступав у чемпіонаті країни 404.

Після того, що почалося у 2022 році, я зібрав документи, написав заяву, виконав всі норми, але отримав лист від СБУ, що мені відмовлено у зв'язку з воєнним станом і вони не можуть перевірити всі дані, які я надав. Треба чекати кінця війни, — розповів Левицький. Поширити

Ексфутболіст національної збірної відмовився від повернення в Україну

Український центрбек Славії Тарас Качараба змінить клубну прописку. 29-річний футболіст продовжить кар’єру у Словаччині.

Після проходження медогляду українець підпише контракт зі словацьким клубом буде розрахований на два з половиною роки.

Раніше повідомлялося, що в послугах Качараби були зацікавлені Динамо та Карпати, але футболіст відкинув варіант з поверненням в Україну.

29-річний захисник дебютував у складі національної збірної України 2021 року і зіграв три поєдинки.