Ексфутболіст збірної хоче повернути паспорт України, від якого відмовився
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Ексфутболіст збірної хоче повернути паспорт України, від якого відмовився

Максим Левицький

Колишній голкіпер збірної України Максим Левицький, розповів, що хоче повернути український паспорт, але отримав відмову.

Максим Левицький хоче повернути паспорт України

В минулому Левицький підписав заяву на відмову від українського паспорта, яку затвердив указом Президент України у 2007 році. У Левицького також є паспорт росії, адже свого часу він виступав у чемпіонаті країни 404.

Після того, що почалося у 2022 році, я зібрав документи, написав заяву, виконав всі норми, але отримав лист від СБУ, що мені відмовлено у зв'язку з воєнним станом і вони не можуть перевірити всі дані, які я надав. Треба чекати кінця війни, — розповів Левицький.

Ексфутболіст національної збірної відмовився від повернення в Україну

Український центрбек Славії Тарас Качараба змінить клубну прописку. 29-річний футболіст продовжить кар’єру у Словаччині.

Після проходження медогляду українець підпише контракт зі словацьким клубом буде розрахований на два з половиною роки.

Раніше повідомлялося, що в послугах Качараби були зацікавлені Динамо та Карпати, але футболіст відкинув варіант з поверненням в Україну.

29-річний захисник дебютував у складі національної збірної України 2021 року і зіграв три поєдинки.

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