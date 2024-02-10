Экс-футболист сборной хочет вернуть паспорт Украины, от которого отказался

Бывший голкипер сборной Украины Максим Левицкий рассказал, что хочет вернуть украинский паспорт, но получил отказ.
Максим Левицкий хочет вернуть паспорт Украины
В прошлом Левицкий подписал заявление об отказе от украинского паспорта, которое утвердил указом Президент Украины в 2007 году. У Левицкого тоже есть паспорт россии, ведь в свое время он выступал в чемпионате страны 404.
Эксфутболист национальной сборной отказался от возвращения в Украину
Украинский центрбек Славии Тарас Качараба сменит клубную прописку. 29-летний футболист продолжит карьеру в Словакии.
После прохождения медосмотра украинец подпишет контракт со словацким клубом и будет рассчитан на два с половиной года.
Ранее сообщалось, что в услугах Качарабы были заинтересованы Динамо и Карпаты, но футболист отверг вариант возвращения в Украину.
29-летний защитник дебютировал в составе национальной сборной Украины в 2021 году и сыграл три поединка.
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