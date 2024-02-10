Экс-футболист сборной хочет вернуть паспорт Украины, от которого отказался

Максим Левицкий хочет вернуть паспорт Украины

В прошлом Левицкий подписал заявление об отказе от украинского паспорта, которое утвердил указом Президент Украины в 2007 году. У Левицкого тоже есть паспорт россии, ведь в свое время он выступал в чемпионате страны 404.

После того, что началось в 2022 году, я собрал документы, написал заявление, выполнил все нормы, но получил письмо от СБУ, что мне отказано в связи с военным положением и они не могут проверить все данные, которые я предоставил. Надо ждать конца войны, – рассказал Левицкий. Поделиться

Эксфутболист национальной сборной отказался от возвращения в Украину

Украинский центрбек Славии Тарас Качараба сменит клубную прописку. 29-летний футболист продолжит карьеру в Словакии.

После прохождения медосмотра украинец подпишет контракт со словацким клубом и будет рассчитан на два с половиной года.

Ранее сообщалось, что в услугах Качарабы были заинтересованы Динамо и Карпаты, но футболист отверг вариант возвращения в Украину.

29-летний защитник дебютировал в составе национальной сборной Украины в 2021 году и сыграл три поединка.