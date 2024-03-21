Україна перемогла Боснію і Герцеговину в плей-офф за Євро-2024

Збірна України з футболу обіграла Боснію і Герцеговину у плей-офф відбору на чемпіонат Європи 2024 року. Матч на стадіоні в боснійському місті Зениця завершився з рахунком 2:1 на користь гостей.

Україна вийшла у фінал плей-офф відбору на Євро-2024 з футболу

В основній частину відбору на Євро-2024 Україна посіла третє місце у своїй групі. Право зіграти у плей-офф команда Сергія Реброва здобула через Лігу націй як третя топкоманда дивізіону В серед тих, що не пройшли на турнір у Німеччині напряму.

За підсумками жеребкування суперником України стала Боснія. Балканська збірна посіла п'яте місце у відбірковій групі, однак потрапила у плей-оф як друга найкраща команда дивізіону В Ліги націй.

У першому таймі команди діяли обережно та створили мінімум небезпечних моментів — не завдали жодного удару у ствір воріт. У підсумку — 0:0 після 45 хвилин.

На 57-й хвилині Боснія зуміла вийти уперед: після прострілу з флангу м'яч рикошетом від захисника Миколи Матвієнка залетів у дальній кут воріт — голкіпер Андрій Лунін не мав шансів врятувати Україну.

Команда Реброва відігралась за п'ять хвилин до завершення основного часу: Роман Яремчук замкнув простріл Юхима Коноплі з правого флангу.

Ще через декілька хвилин Яремчук відзначився асистом: виконав подачу на Артема Довбика, який головою відправив м'яч у ворота. Цей гол стал вирішальним — перемога України з рахунком 2:1. Поширити

У матчі за вихід на Євро-2024 Україна зустрінеться з командою Ісландії, яка обіграла Ізраїль з рахунком 4:1. Гра відбудеться 26 березня та буде номінально домашньою для команди Реброва.

Хто переможе в матчі Боснія і Герцеговина — Україна за версією суперкомпʼютера

Суперкомп’ютер Opta передбачив підсумок поєдинку. За розрахунками, збірна України зможе перемогти суперника за підсумком 90 хвилин.

theanalyst.com/eu

Якщо збірна України переможе, то у фіналі 26 березня у Вроцлаві побореться за перепустку з переможцем дуелі Ізраїль — Ісландія. Початок цього матчу — також о 21:45 за Києвом.

Якщо Україна переможе у фіналі плей офф, то потрапить на Євро-24 у Групу Е, до якої входять Бельгія, Словаччина, Румунія, переможець плей-оф Шляху В.