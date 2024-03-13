Український футболіст Забарний забив дебютний гол в АПЛ

Ілля Забарний забив свій дебютний гол у чемпіонаті Англії. Український захисник "Борнмута" доклався до камбеку своєї команди проти "Лутона" — 4:3.

Забарний забив гол у матчі АПЛ

Забарний без замін відіграв усі 27 попередніх матчів "вишень" в сезоні чемпіонату Англії. В останніх п'яти зустрічах команда здобула лише одну перемогу — на виїзді проти аутсайдера "Бернлі" (2:0)

We become just the fifth team in #PL history to overturn a 3-0 deficit.



COMEBACK. 😍 pic.twitter.com/COeY7amzWP — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) March 13, 2024

У матчі з іншим аутсайдером ліги "Лутоном" господарі мусили відіграватися вже на старті поєдинку, проте оформили видовищний камбек за безпосередньої участі свого українського легіонера.

Як пройшов матч

"Лутон" вийшов уперед на дев'ятій хвилині, коли навіс Джордана Кларка перелетів одразу кількох захисників суперника і "знайшов" голову Тагіта Чонга — 1:0.

Після пів години ігрового часу "Лутон" подвоїв власну перевагу. Чонг "розрізав" захист господарів передачею між захисників, а Алфі Дауті та Чедозі Огбене розіграли гол перед воротами.

У компенсований час рахунок сягнув розгромного. Забарний поспішав завадити голу Россу Барклі, але не встиг до потужного удару в ближній кут — 0:3! Поширити

Перший гол, технічно розібравшись у штрафному майданчику, відіграв для "Борнмута" форвард Домінік Соланке. А вже другий гол господарів припав на Іллю Забарного.

Після розіграшу кутового "Лутон" відвів перший удар від "Борнмута", але на підбиранні зіграв Забарний. Українець закинув м'яч у кут воріт — захисник вибивав його вже з-за лінії.

Команді Андоні Іраоли вистачило ще двох хвилин, аби повністю нівелювати перевагу "Лутона": завдяки рикошету у ворота поцілив ганець Антуан Семеніо — 3:3!

За шість хвилин до закінчення основного часу Семеніо приніс своїй команді вольові три очки, оформивши дубль — "Борнмут" перемагає 4:3!

Що означає гол Забарного

Дебютний гол Іллі за кордоном у 38-му матчі за "Борнмут" у всіх турнірах. Загалом — його перша результативна дія в чемпіонаті Англії.

Третій м'яч Забарного у дорослій кар'єрі. Ще по одному голу він забивав у складі "Динамо" та збірної України.

Забарний — восьмий українець, що забивав у матчах АПЛ. Серед легіонерів, що наразі виступають в англійській еліті, також відзначалися Олександр Зінченко, Віталій Миколенко та Михайло Мудрик.

Крістіан Шевченко отримав дебютний виклик у збірну України

Син Андрія Шевченка вже отримав українське громадянство та готовий дебютувати у юнацькій збірній України. Крістіан Шевченко чекає на виклик до національної команди.

Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко вважає, що Крістіан Шевченко схожий на батька за своєю ігровою манерою. Форвард англійського "Вотфорда" має таку ж статуру і швидкість.

Однак, на відміну від Андрія Шевченка, його син частіше грає на фланзі, ніж на вістря атаки.