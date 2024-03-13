Украинский футболист Забарный забил дебютный гол в АПЛ

Илья Забарный забил свой первый гол в чемпионате Англии. Украинский защитник "Борнмута" приложился к камбэку своей команды против "Лутона" - 4:3.

Забарный забил гол в матче АПЛ

Забарный без замен отыграл все 27 предыдущих матчей "вишен" в сезоне чемпионата Англии. В последних пяти встречах команда одержала только одну победу — на выезде против аутсайдера "Бернли" (2:0)

We become just the fifth team in #PL history to overturn a 3-0 deficit.



COMEBACK. 😍 pic.twitter.com/COeY7amzWP — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) March 13, 2024

В матче с другим аутсайдером лиги "Лутоном" хозяева должны были отыгрываться уже на старте поединка, однако оформили зрелищный камбэк при непосредственном участии своего украинского легионера.

Как прошел матч

"Лутон" вышел вперед на девятой минуте, когда навес Джордана Кларка перелетел сразу нескольких защитников соперника и "нашел" голову Тагита Чонга — 1:0.

После получаса игрового времени "Лутон" удвоил собственное преимущество. Чонг "разрезал" защиту хозяев передачей между защитников, а Алфи Даути и Чедози Огбене разыграли гол перед воротами.

В компенсированное время счет достиг разгромного. Забарный спешил помешать голой Россу Баркли, но не успел до мощного удара в ближний угол — 0:3! Поделиться

Первый гол, технически разобравшись в штрафной, отыграл для "Борнмута" форвард Доминик Соланке. А уже второй гол хозяев пришелся на Илью Забарного.

После розыгрыша углового "Лутон" отвел первый удар от "Борнмута", но на подборе сыграл Забарный. Украинец забросил мяч в угол ворот — защитник выбивал его уже из-за линии.

Команде Андони Ираолы хватило еще двух минут, чтобы полностью нивелировать преимущество "Лутона": благодаря рикошету в ворота попал гонец Антуан Семенио — 3:3!

За шесть минут до истечения основного времени Семенио принес своей команде волевые три очка, оформив дубль — "Борнмут" побеждает 4:3!

Что означает гол Забарного

Дебютный гол Ильи за границей в 38-м матче за "Борнмут" во всех турнирах. В общем, его первое результативное действие в чемпионате Англии.

Третий мяч Забарного во взрослой карьере. Еще по одному голу он забивал в составе "Динамо" и сборной Украины.

Забарный — восьмой украинец, забивавший в матчах АПЛ. Среди легионеров, выступающих в английской элите, также отмечались Александр Зинченко, Виталий Миколенко и Михаил Мудрик.

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