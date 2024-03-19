Збірна України проведе матч проти Німеччини перед Євро-2024 — дата

Збірна України з футболу проведе товариський матч проти Німеччини перед чемпіонатом Європи-2024.

Коли відбудеться матч збірної України проти Німеччини

Матч Німеччина — Україна відбудеться 3 червня. Поєдинок прийме Нюрнберг. Товариська зустріч на арені "Макс-Морлок-Штадіон" розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Німеччина — третій суперник збірної України перед стартом чемпіонату Європи з футболу. Перед цим "синьо-жовті" анонсували поєдинки з Молдовою та Польщею, гра з німцями — перша з трьох запланованих.

Товариські матчі України у червні перед Євро-2024:

3 червня — Німеччина (Нюрнберг)

7 червня — Польща (місце проведення не визначено)

11 червня — Молдова (Кишинів)

Що відомо про Євро-2024

Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць — із 14 червня до 14 липня.

Матч-відкриття відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені, а фінал — на берлінському "Олімпіаштадіоні". Також поєдинки чемпіонату Європи приймуть Гамбург, Гельзенкірхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майні. Турнір складатиметься з групового турніру та плей-офф.

Господар змагань отримав місце на Євро-2024 автоматично. Ще 20 команд потрапили на форум після кваліфікації. Останні три володарі путівок визначаться в плей-офф Ліги націй навесні. Продаж квитків на турнір стартував на початку жовтня.