Сборная Украины проведет матч против Германии перед Евро-2024 – дата

Сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч против Германии перед чемпионатом Европы-2024.

Когда состоится матч сборной Украины против Германии

Матч Германия — Украина состоится 3 июня. Поединок примет Нюрнберг. Товарищеская встреча на арене "Макс-Морлок-Штадион" начнется в 21:45 по киевскому времени.

Германия — третий соперник сборной Украины перед стартом чемпионата Европы по футболу. Перед этим "сине-желтые" анонсировали поединки с Молдовой и Польшей, игра с немцами — первая из трех запланированных.

Товарищеские матчи Украины в июне перед Евро-2024:

3 июня — Германия (Нюрнберг)

7 июня — Польша (место проведения не определено)

11 июня — Молдова (Кишинев)

Что известно о Евро-2024

Турнир примет Германию на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц — с 14 июня по 14 июля.

Матч-открытие состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене, а финал — на берлинском "Олимпиаштадионе". Также поединки чемпионата Европы примут Гамбург, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майне. Турнир состоит из группового турнира и плей-офф.

Хозяин соревнований получил место на Евро-2024 автоматически. Еще 20 команд попали на форум после квалификации. Последние три обладателя путевок определятся в плей-офф Лиги наций весной. Продажа билетов на турнир стартовала в начале октября.