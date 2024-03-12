Историческая победа. Сборная Украины возглавила медальный зачет Зимних Дефлимпийских игр

Украина одержала командную победу на Зимних Дефлимпийских играх. Это произошло впервые в истории.

Украина завоевала 19 медалей на Дефлимпийских играх

Украина впервые в истории стала победительницей медального зачета Зимних Дефлимпийских игр-2023 .

Об этом сообщает "Общественное Спорт".

На зимней Дефлимпиаде-2023 представители Украины завоевали 19 медалей. Из них 10 — золотых, 5 — серебряных и 4 — бронзовых. Украинцы опередили Китай (7 золотых медалей), Австрию (6), Польшу (5) и Италию (1).

Это рекордные показатели для Украины на Зимних Дефлимпийских играх, как по количеству золота, так и по суммарному количеству выигранных медалей.

Зимняя Дефлимпиада проходила в городе Эрзурум (Турция).

Украина успешно выступила на соревнованиях ветеранов в США

На международные спортивные соревнования среди раненых военнослужащих и ветеранов войны отправились 30 украинцев. В первые дни United States Air Force Trials 2024 они завоевали 20 золотых медалей в разных видах программы.

Украинские ветераны соревнуются в 11 адаптивных видах спорта. Сейчас лучше всего дела обстоят в плавании, где они получили 26 наград, в том числе 15 золотых. Еще по одному "золоту" украинцы завоевали в волейболе сидя и велоспорте, а еще шесть золотых и серебряных медалей — в пауэрлифтинге.