Историческая победа. Сборная Украины возглавила медальный зачет Зимних Дефлимпийских игр

Украина одержала командную победу на Зимних Дефлимпийских играх. Это произошло впервые в истории.
Украина завоевала 19 медалей на Дефлимпийских играх
Украина впервые в истории стала победительницей медального зачета Зимних Дефлимпийских игр-2023 .
Об этом сообщает "Общественное Спорт".
На зимней Дефлимпиаде-2023 представители Украины завоевали 19 медалей. Из них 10 — золотых, 5 — серебряных и 4 — бронзовых. Украинцы опередили Китай (7 золотых медалей), Австрию (6), Польшу (5) и Италию (1).
Это рекордные показатели для Украины на Зимних Дефлимпийских играх, как по количеству золота, так и по суммарному количеству выигранных медалей.
Зимняя Дефлимпиада проходила в городе Эрзурум (Турция).
Украина успешно выступила на соревнованиях ветеранов в США
На международные спортивные соревнования среди раненых военнослужащих и ветеранов войны отправились 30 украинцев. В первые дни United States Air Force Trials 2024 они завоевали 20 золотых медалей в разных видах программы.
Украинские ветераны соревнуются в 11 адаптивных видах спорта. Сейчас лучше всего дела обстоят в плавании, где они получили 26 наград, в том числе 15 золотых. Еще по одному "золоту" украинцы завоевали в волейболе сидя и велоспорте, а еще шесть золотых и серебряных медалей — в пауэрлифтинге.
Спорт — это тяжело, некомфортно, иногда больно, но каждый шаг, выстрел, сантиметр, или килограмм приближает раненого воина от "Я не могу" до "Я могу все!" — рассказала главная тренер команды Елена Яновская.
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