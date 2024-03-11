Украина завоевала 34 медали на соревнованиях ветеранов в США
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Спорт
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Украина завоевала 34 медали на соревнованиях ветеранов в США

спорт
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Украинская национальная сборная завоевала более трех десятков наград на соревнованиях United States Air Force Trials 2024 в американском Лас-Вегасе.

Украина успешно выступила на соревнованиях ветеранов в США

На международные спортивные соревнования среди раненых военнослужащих и ветеранов войны отправились 30 украинцев. В первые дни United States Air Force Trials 2024 они завоевали 20 золотых медалей в разных видах программы.

Украинские ветераны соревнуются в 11 адаптивных видах спорта. Сейчас лучше всего дела обстоят в плавании, где они получили 26 наград, в том числе 15 золотых. Еще по одному "золоту" украинцы завоевали в волейболе сидя и велоспорте, а еще шесть золотых и серебряных медалей - в пауэрлифтинге.

Что сказала главная тренер команды

Спорт — это, прежде всего, дисциплина. И это зона комфорта для всех военных. У спорта нет предела, ты каждый раз задаешь себе новую цель и, побеждая себя и соперников, получаешь уверенность и веру в себя. Спорт – это тяжело, некомфортно, иногда больно, но каждый шаг, выстрел, сантиметр, или килограмм приближает раненого воина от "Я не могу" до "Я могу все!" – рассказала главная тренер команды Елена Яновская.

По ее словам, наибольшее достижение — новое принятие себя подопечными. В частности, один из спортсменов признался Яновской, что вернул себе ощущение, "которое было за мгновение до ранения".

А для тренера такое ощущение подопечного – лучшее вознаграждение, – резюмировала она.

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