Украина завоевала 34 медали на соревнованиях ветеранов в США

Украинская национальная сборная завоевала более трех десятков наград на соревнованиях United States Air Force Trials 2024 в американском Лас-Вегасе.
Украина успешно выступила на соревнованиях ветеранов в США
На международные спортивные соревнования среди раненых военнослужащих и ветеранов войны отправились 30 украинцев. В первые дни United States Air Force Trials 2024 они завоевали 20 золотых медалей в разных видах программы.
Украинские ветераны соревнуются в 11 адаптивных видах спорта. Сейчас лучше всего дела обстоят в плавании, где они получили 26 наград, в том числе 15 золотых. Еще по одному "золоту" украинцы завоевали в волейболе сидя и велоспорте, а еще шесть золотых и серебряных медалей - в пауэрлифтинге.
Что сказала главная тренер команды
По ее словам, наибольшее достижение — новое принятие себя подопечными. В частности, один из спортсменов признался Яновской, что вернул себе ощущение, "которое было за мгновение до ранения".
А для тренера такое ощущение подопечного – лучшее вознаграждение, – резюмировала она.
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