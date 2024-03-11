Украина завоевала 34 медали на соревнованиях ветеранов в США

Спорт — это, прежде всего, дисциплина. И это зона комфорта для всех военных. У спорта нет предела, ты каждый раз задаешь себе новую цель и, побеждая себя и соперников, получаешь уверенность и веру в себя. Спорт – это тяжело, некомфортно, иногда больно, но каждый шаг, выстрел, сантиметр, или килограмм приближает раненого воина от "Я не могу" до "Я могу все!" – рассказала главная тренер команды Елена Яновская.