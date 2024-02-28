В Украине выбрали лучшего спортсмена месяца. Кто им стал
Категория
Спорт
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В Украине выбрали лучшего спортсмена месяца. Кто им стал

Национальный олимпийский комитет Украины
Владислав Бухов
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Пловец Владислав Бухов стал лучшим спортсменом Украины в феврале.

Владислав Бухов — лучший спортсмен месяца

НОК Украины сообщает, что «Лучшим спортсменом февраля 2024 года» избран Владислав Бухов — чемпион мира по плаванию, 50 м вольным стилем.

Это первое в истории Украины золото мирового первенства на данной дистанции и первая за 17 лет победа на чемпионате мира.

"Лучшим тренером февраля 2024 года" стал наставник Владислава — Андрей Хлопцов-старший.

«Лучшим юным спортсменом февраля 2024 года» стал Алексей Середа — двукратный бронзовый призер чемпионата мира по прыжкам в воду в индивидуальных и синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

«Лучшим тренером юного спортсмена февраля 2024 года» признана Тамара Токмачева — личная наставница Алексея Середы.

Также за подготовку лучшего спортсмена февраля-2024 года Владислава Бухова награды получат Федерация плавания Украины и Центральный спортивный клуб Вооруженных Сил Украины.

Владислав Бухов: что известно

Украинский пловец родился в Донецке в 2002 году.

Чемпион мира по плаванию на дистанции 50 метров вольным стилем, рекордсмен Украины, чемпион мира и двукратный бронзовый призер юниорского чемпионата Европы.

Бухов стал четвертым украинским пловцом, которому удавалось стать чемпионом мира. До этого это достижение получали Денис Силантьев, Олег Лисогор (2 золота) и Яна Клочкова (4 золота).

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