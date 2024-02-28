В Україні обрали найкращого спортсмена місяця. Хто ним став

Плавець Владислав Бухов став найкращим спортсменом України в лютому.

Владислав Бухов — найкращий спортсмен місяця

НОК України повідомляє, що «Найкращим спортсменом лютого 2024 року» обрано Владислава Бухова – чемпіона світу з плавання, 50 м вільним стилем.

Це перше в історії України золото світової першості на даній дистанції та загалом перша за 17 років перемога на чемпіонаті світу.

«Найкращим тренером лютого 2024 року» став наставник Владислава – Андрій Хлопцов-старший.

«Найкращим юним спортсменом лютого 2024 року» став Олексій Середа – дворазовий бронзовий призер чемпіонату світу зі стрибків у воду в індивідуальних та синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

«Найкращим тренером юного спортсмена лютого 2024 року» визнано Тамару Токмачову – особисту наставницю Олексія Середи.

Також за підготовку найкращого спортсмена лютого-2024 Владислава Бухова нагороди отримають Федерація плавання України та Центральний спортивний клуб Збройних Сил України.

Владислав Бухов: що відомо

Український плавець народився у Донецьку в 2002 році.

Чемпіон світу з плавання на дистанції 50 метрів вільним стилем, рекордсмен України, чемпіон світу та дворазовий бронзовий призер юніорського чемпіонату Європи.