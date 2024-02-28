В Україні обрали найкращого спортсмена місяця. Хто ним став

Плавець Владислав Бухов став найкращим спортсменом України в лютому.
Владислав Бухов — найкращий спортсмен місяця
НОК України повідомляє, що «Найкращим спортсменом лютого 2024 року» обрано Владислава Бухова – чемпіона світу з плавання, 50 м вільним стилем.
Це перше в історії України золото світової першості на даній дистанції та загалом перша за 17 років перемога на чемпіонаті світу.
«Найкращим тренером лютого 2024 року» став наставник Владислава – Андрій Хлопцов-старший.
«Найкращим юним спортсменом лютого 2024 року» став Олексій Середа – дворазовий бронзовий призер чемпіонату світу зі стрибків у воду в індивідуальних та синхронних стрибках з 10-метрової вишки.
«Найкращим тренером юного спортсмена лютого 2024 року» визнано Тамару Токмачову – особисту наставницю Олексія Середи.
Також за підготовку найкращого спортсмена лютого-2024 Владислава Бухова нагороди отримають Федерація плавання України та Центральний спортивний клуб Збройних Сил України.
Владислав Бухов: що відомо
Український плавець народився у Донецьку в 2002 році.
Чемпіон світу з плавання на дистанції 50 метрів вільним стилем, рекордсмен України, чемпіон світу та дворазовий бронзовий призер юніорського чемпіонату Європи.
Бухов став четвертим українським плавцем, якому вдавалося стати чемпіоном світу. До цього це досягнення здобували Денис Силантьєв, Олег Лісогор (2 золота) та Яна Клочкова (4 золота).
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-