Украинский пловец Владислав Бухов завоевал первую в истории Украины золотую медаль во время соревнований среди мужчин в заплыве свободным стилем на Чемпионате мира-2024 по водным видам спорта, который проходит в Катаре.

Что известно о первой в истории Украины золотой медали на ЧМ по водным видам спорта

Отмечается, что Бухов первым финишировал на дистанции 50 м вольным стилем. Это первая золотая медаль Украины в этом соревновании.

Бухов преодолел пятидесятиметровку за 21,44 секунды. На финише он опередил австралийца Макевоя всего на 0,01 секунды. Дополнил подиум британский пловец Прауд.

Бухов установил ряд личных и государственных достижений. В квалификации он установил национальный рекорд на дистанции, а затем впервые в карьере вышел в финал планетарных форумов. Его "золото" – лишь восьмое в истории Украины на чемпионатах мира.

Чемпионат мира по водным видам спорта, свободный стиль, 50 м, мужчины:

Владислав Бухов Камерон Макевой (+0,01) Бенджамин Проуд (+0,09)

CM (50M) - 🏊‍♂️ 50M NAGE LIBRE



🥇 Vladyslav Bukhov 🇺🇦 21.44

🥈 Cameron McEvoy 🇦🇺 21.45

🥉 Benjamin Proud 🇬🇧 21.53



Bukhov est le premier ukrainien titré et médaillé sur 50m nage libre aux championnats du monde ! #AQUADoha2024 #Natation pic.twitter.com/XkL9fwkEYL — MR.CARTER (@NelsonCarterJr) February 17, 2024

Что известно о других достижениях украинских спортсменов на ЧМ-2024 в Катаре

Украинский спортсмен Алексей Середа получил бронзовую медаль в соревнованиях по прыжкам в воду на проходящем в Катаре чемпионате мира по водным видам спорта.

Отмечается, что украинский спортсмен завоевал 528,65 балла и занял третье место в соревнованиях по прыжкам в воду.

Первое и второе места получили спортсмены из Китая Хао Ян и Юань Цао.

Украинским спортсменам впервые в истории удалось добыть в борьбе медаль в мужских одиночных прыжках с 10-метровой вышки в рамках чемпионата мира по водным видам спорта.

До этого украинские спортсмены Алексей Середа и Кирилл Болюх завоевали бронзовые медали в финале чемпионата мира-2024 в синхронных скачках с 10-метровой вышки.

За шесть прыжков 18-летний Алексей и 16-летний Кирилл получили 406.47 балла и стали третьими. Таким образом, дуэт получил первую награду для Украины в прыжках в воду на чемпионате мира-2024.

Победу одержали представители Китая, второе место заняли британцы.

Сборная Украины завоевала серебряную медаль в артистическом плавании на чемпионате мира по водным видам спорта.

Чемпионат мира проходит в Дохе в Катаре. Это заключительный этап квалификации на Олимпиаду-2024, Украина претендует на лицензию в любой команде.

В квалификации акробатической программы украинки получили 243.2134 балла и со второго места пробились в финал этой дисциплины.

В итоге они завоевали серебряную медаль ЧМ-2024.

В акробатической программе Украину представили восемь спортсменок: Марина и Владислава Алексеи, Марта Федина, Александра Горецкая, Вероника Гришко, Дарья Мошинская, Анастасия Шмонина, Валерия Тищенко.

Украинки выступали предпоследними и выполнили программу с третьей оценкой по сложности – 23.8500. Большую избрали Китай и США - 23.9500 и 24.6000 балла.

Украинки за свое выступление получили 243.3167 баллов. Таким образом, они попали на второе место и завоевали первую медаль Украины в артистическом плавании на ЧМ-2024.

Золото получила команда Китая из 244.1767 балла, а бронзу – США (242.2300).

На предыдущем ЧМ Украина заняла седьмое место.