Украинский спортсмен Алексей Середа получил бронзовую медаль в соревнованиях по прыжкам в воду на проходящем в Катаре чемпионате мира по водным видам спорта.

Что известно о получении Украиной исторической медали на чемпионате мира в Дохе

Отмечается, что украинский спортсмен завоевал 528,65 балла и занял третье место в соревнованиях по прыжкам в воду.

Первое и второе места получили спортсмены из Китая Хао Ян и Юань Цао.

Украинским спортсменам впервые в истории удалось добыть в борьбе медаль в мужских одиночных прыжках с 10-метровой вышки в рамках чемпионата мира по водным видам спорта.

Что известно о последних достижениях Среды и других украинских спортсменов

До этого украинские спортсмены Алексей Середа и Кирилл Болюх завоевали бронзовые медали в финале чемпионата мира-2024 в синхронных скачках с 10-метровой вышки.

За шесть прыжков 18-летний Алексей и 16-летний Кирилл получили 406.47 балла и стали третьими. Таким образом, дуэт получил первую награду для Украины в прыжках в воду на чемпионате мира-2024.

Победу одержали представители Китая, второе место заняли британцы.

Сборная Украины завоевала серебряную медаль в артистическом плавании на чемпионате мира по водным видам спорта.

Чемпионат мира проходит в Дохе в Катаре. Это заключительный этап квалификации на Олимпиаду-2024, Украина претендует на лицензию в любой команде.

В квалификации акробатической программы украинки получили 243.2134 балла и со второго места пробились в финал этой дисциплины.

В итоге они завоевали серебряную медаль ЧМ-2024.

В акробатической программе Украину представили восемь спортсменок: Марина и Владислава Алексеи, Марта Федина, Александра Горецкая, Вероника Гришко, Дарья Мошинская, Анастасия Шмонина, Валерия Тищенко.

Украинки выступали предпоследними и выполнили программу с третьей оценкой по сложности – 23.8500. Больше выбрали Китай и США - 23.9500 и 24.6000 балла.

Украинки за свое выступление получили 243.3167 баллов. Таким образом, они попали на второе место и завоевали первую медаль Украины в артистическом плавании на ЧМ-2024.

Золото получила команда Китая из 244.1767 балла, а бронзу – США (242.2300).

На предыдущем ЧМ Украина заняла седьмое место.