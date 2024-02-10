Украинский спортсмен Алексей Середа получил бронзовую медаль в соревнованиях по прыжкам в воду на проходящем в Катаре чемпионате мира по водным видам спорта.
Что известно о получении Украиной исторической медали на чемпионате мира в Дохе
Отмечается, что украинский спортсмен завоевал 528,65 балла и занял третье место в соревнованиях по прыжкам в воду.
Первое и второе места получили спортсмены из Китая Хао Ян и Юань Цао.
Украинским спортсменам впервые в истории удалось добыть в борьбе медаль в мужских одиночных прыжках с 10-метровой вышки в рамках чемпионата мира по водным видам спорта.
Что известно о последних достижениях Среды и других украинских спортсменов
До этого украинские спортсмены Алексей Середа и Кирилл Болюх завоевали бронзовые медали в финале чемпионата мира-2024 в синхронных скачках с 10-метровой вышки.
За шесть прыжков 18-летний Алексей и 16-летний Кирилл получили 406.47 балла и стали третьими. Таким образом, дуэт получил первую награду для Украины в прыжках в воду на чемпионате мира-2024.
Победу одержали представители Китая, второе место заняли британцы.
Сборная Украины завоевала серебряную медаль в артистическом плавании на чемпионате мира по водным видам спорта.
Чемпионат мира проходит в Дохе в Катаре. Это заключительный этап квалификации на Олимпиаду-2024, Украина претендует на лицензию в любой команде.
В квалификации акробатической программы украинки получили 243.2134 балла и со второго места пробились в финал этой дисциплины.
В итоге они завоевали серебряную медаль ЧМ-2024.
В акробатической программе Украину представили восемь спортсменок: Марина и Владислава Алексеи, Марта Федина, Александра Горецкая, Вероника Гришко, Дарья Мошинская, Анастасия Шмонина, Валерия Тищенко.
Украинки выступали предпоследними и выполнили программу с третьей оценкой по сложности – 23.8500. Больше выбрали Китай и США - 23.9500 и 24.6000 балла.
Украинки за свое выступление получили 243.3167 баллов. Таким образом, они попали на второе место и завоевали первую медаль Украины в артистическом плавании на ЧМ-2024.
Золото получила команда Китая из 244.1767 балла, а бронзу – США (242.2300).
На предыдущем ЧМ Украина заняла седьмое место.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-