Український спортсмен Олексій Середа здобув бронзову медаль у змаганнях зі стрибків у воду на чемпіонаті світу з водних видів спорту, який проходить у Катарі.

Що відомо про здобуття Україною історичної медалі на чемпіонаті світу у Досі

Зазначається, що український спортсмен здобув 528,65 бали і посів третє місце у змаганнях зі стрибків у воду.

Перше та друге місця дістались спортсменам з Китаю Хао Ян та Юань Цао.

Українським спортсменам вперше в історії вдалось вибороти медаль у чоловічих одиночних стрибках з 10-метрової вишки в рамках чемпіонату світу з водних видів спорту.

Що відомо про останні досягнення Середи та інших українських спортсменів

До цього українські спортсмени Олексій Середа та Кирил Болюх завоювали бронзові медалі у фіналі чемпіонату світу-2024 у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

За шість стрибків 18-річний Олексій та 16-річний Кирил отримали 406.47 бала та стали третіми. Таким чином дует здобув першу нагороду для України у стрибках у воду на чемпіонаті світу-2024.

Перемогу здобули представники Китаю, друге місце посіли британці.

Збірна України здобула срібну медаль в артистичному плаванні на чемпіонаті світу з водних видів спорту.

Чемпіонат світу проходить у місті Доха в Катарі. Це заключний етап кваліфікації на Олімпіаду-2024, Україна претендує на ліцензію в довільній команді.

У кваліфікації акробатичної програми українки здобули 243.2134 бала та з другого місця пробились до фіналу цієї дисципліни.

У підсумку вони завоювали срібну медаль ЧС-2024.

В акробатичній програмі Україну представили вісім спортсменок: Марина та Владислава Алексіїви, Марта Фєдіна, Олександра Горецька, Вероніка Гришко, Дарія Мошинська, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко.

Українки виступали передостанніми та виконали програму із третьою оцінкою за складністю — 23.8500. Більшу обрали Китай та США — 23.9500 та 24.6000 бала.

Українки за свій виступ отримали 243.3167 бала. Таким чином вони потрапили на друге місце та завоювали першу медаль України в артистичному плаванні на ЧС-2024.

Золото отримала команда Китаю з 244.1767 бала, а бронзу — США (242.2300).

На попередньому ЧС Україна зайняла сьоме місце.