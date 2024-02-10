Український спортсмен Олексій Середа здобув бронзову медаль у змаганнях зі стрибків у воду на чемпіонаті світу з водних видів спорту, який проходить у Катарі.
Що відомо про здобуття Україною історичної медалі на чемпіонаті світу у Досі
Зазначається, що український спортсмен здобув 528,65 бали і посів третє місце у змаганнях зі стрибків у воду.
Перше та друге місця дістались спортсменам з Китаю Хао Ян та Юань Цао.
Українським спортсменам вперше в історії вдалось вибороти медаль у чоловічих одиночних стрибках з 10-метрової вишки в рамках чемпіонату світу з водних видів спорту.
Що відомо про останні досягнення Середи та інших українських спортсменів
До цього українські спортсмени Олексій Середа та Кирил Болюх завоювали бронзові медалі у фіналі чемпіонату світу-2024 у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.
За шість стрибків 18-річний Олексій та 16-річний Кирил отримали 406.47 бала та стали третіми. Таким чином дует здобув першу нагороду для України у стрибках у воду на чемпіонаті світу-2024.
Перемогу здобули представники Китаю, друге місце посіли британці.
Збірна України здобула срібну медаль в артистичному плаванні на чемпіонаті світу з водних видів спорту.
Чемпіонат світу проходить у місті Доха в Катарі. Це заключний етап кваліфікації на Олімпіаду-2024, Україна претендує на ліцензію в довільній команді.
У кваліфікації акробатичної програми українки здобули 243.2134 бала та з другого місця пробились до фіналу цієї дисципліни.
У підсумку вони завоювали срібну медаль ЧС-2024.
В акробатичній програмі Україну представили вісім спортсменок: Марина та Владислава Алексіїви, Марта Фєдіна, Олександра Горецька, Вероніка Гришко, Дарія Мошинська, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко.
Українки виступали передостанніми та виконали програму із третьою оцінкою за складністю — 23.8500. Більшу обрали Китай та США — 23.9500 та 24.6000 бала.
Українки за свій виступ отримали 243.3167 бала. Таким чином вони потрапили на друге місце та завоювали першу медаль України в артистичному плаванні на ЧС-2024.
Золото отримала команда Китаю з 244.1767 бала, а бронзу — США (242.2300).
На попередньому ЧС Україна зайняла сьоме місце.
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