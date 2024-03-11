Україна завоювала 34 медалі на змаганнях ветеранів у США

Українська національна збірна здобула понад три десятки нагород на змаганнях United States Air Force Trials 2024 в американському Лас-Вегасі.
Україна успішно виступила на змаганнях ветеранів у США
На міжнародні спортивні змагання серед поранених військовослужбовців і ветеранів війни поїхали 30 українців. У перші дні United States Air Force Trials 2024 вони вибороли 20 золотих медалей у різних видах програми.
Українські ветерани змагаються в 11-ти адаптивних видах спорту. Наразі найкраще справи йдуть в плаванні, де вони здобули 26 нагород, зокрема 15 золотих. Ще по одному "золоту" українці вибороли у волейболі сидячи та велоспорті, а ще шість золотих і срібних медалей — у пауерліфтингу.
Що сказала головна тренерка команди
За її словами, найбільше досягнення — нове прийняття себе підопічними. Зокрема, один зі спортсменів зізнався Яновській, що повернув собі відчуття, "яке було за мить до поранення".
А для тренера таке відчуття підопічного — найкраща винагорода, — резюмувала вона.
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