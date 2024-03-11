Україна завоювала 34 медалі на змаганнях ветеранів у США

Спорт — це насамперед дисципліна. І це зона комфорту для усіх військових. Спорт не має межі, ти щоразу задаєш собі нову ціль і, перемагаючи себе та суперників, отримуєш впевненість та віру в себе. Спорт — це тяжко, некомфортно, іноді боляче, але кожен крок, постріл, сантиметр, чи кілограм наближає пораненого воїна від "Я не можу" до “Я можу все! — розповіла головна тренерка команди Олена Яновська.