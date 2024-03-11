Україна завоювала 34 медалі на змаганнях ветеранів у США
Категорія
Спорт
Дата публікації

Україна завоювала 34 медалі на змаганнях ветеранів у США

змагання

Українська національна збірна здобула понад три десятки нагород на змаганнях United States Air Force Trials 2024 в американському Лас-Вегасі.

Україна успішно виступила на змаганнях ветеранів у США

На міжнародні спортивні змагання серед поранених військовослужбовців і ветеранів війни поїхали 30 українців. У перші дні United States Air Force Trials 2024 вони вибороли 20 золотих медалей у різних видах програми.

Українські ветерани змагаються в 11-ти адаптивних видах спорту. Наразі найкраще справи йдуть в плаванні, де вони здобули 26 нагород, зокрема 15 золотих. Ще по одному "золоту" українці вибороли у волейболі сидячи та велоспорті, а ще шість золотих і срібних медалей — у пауерліфтингу.

Що сказала головна тренерка команди

Спорт — це насамперед дисципліна. І це зона комфорту для усіх військових. Спорт не має межі, ти щоразу задаєш собі нову ціль і, перемагаючи себе та суперників, отримуєш впевненість та віру в себе. Спорт — це тяжко, некомфортно, іноді боляче, але кожен крок, постріл, сантиметр, чи кілограм наближає пораненого воїна від "Я не можу" до “Я можу все! — розповіла головна тренерка команди Олена Яновська.

За її словами, найбільше досягнення — нове прийняття себе підопічними. Зокрема, один зі спортсменів зізнався Яновській, що повернув собі відчуття, "яке було за мить до поранення".

А для тренера таке відчуття підопічного — найкраща винагорода, — резюмувала вона.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
В Україні обрали найкращого спортсмена місяця. Хто ним став
Національний олімпійський комітет України
Владислав Бухов
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українець Ілля Ковтун виборов золото на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики
Ілля Ковтун
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українець Чепурний виборов золоту медаль на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики
FIG
Чепурний

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?