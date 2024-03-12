Історична перемога. Збірна України очолила медальний залік Зимових Дефлімпійських ігор

Україна здобула командну перемогу на Зимових Дефлімпійських іграх. Це сталося вперше в історії.

Україна здобула 19 медалей на Дефлімпійських іграх

Україна вперше в історії стала переможцем медального заліку Зимових Дефлімпійських ігор-2023 .

Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

На зимовій Дефлімпіаді-2023 представники України завоювали 19 медалей. З них 10 — золотих, 5 — срібних та 4 — бронзових. Українці випередили Китай (7 золотих медалей), Австрію (6), Польщу (5) та Італію (1).

Це рекордні показники для України на зимових Дефлімпійських іграх, як за кількістю "золота", так і за сумарною кількістю виграних медалей.

Зимова Дефлімпіада проходила у місті Ерзурум (Туреччина).

Україна успішно виступила на змаганнях ветеранів у США

На міжнародні спортивні змагання серед поранених військовослужбовців і ветеранів війни поїхали 30 українців. У перші дні United States Air Force Trials 2024 вони вибороли 20 золотих медалей у різних видах програми.

Українські ветерани змагаються в 11-ти адаптивних видах спорту. Наразі найкраще справи йдуть в плаванні, де вони здобули 26 нагород, зокрема 15 золотих. Ще по одному "золоту" українці вибороли у волейболі сидячи та велоспорті, а ще шість золотих і срібних медалей — у пауерліфтингу.