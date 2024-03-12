Історична перемога. Збірна України очолила медальний залік Зимових Дефлімпійських ігор

Україна здобула командну перемогу на Зимових Дефлімпійських іграх. Це сталося вперше в історії.
Україна здобула 19 медалей на Дефлімпійських іграх
Україна вперше в історії стала переможцем медального заліку Зимових Дефлімпійських ігор-2023 .
Про це повідомляє "Суспільне Спорт".
На зимовій Дефлімпіаді-2023 представники України завоювали 19 медалей. З них 10 — золотих, 5 — срібних та 4 — бронзових. Українці випередили Китай (7 золотих медалей), Австрію (6), Польщу (5) та Італію (1).
Це рекордні показники для України на зимових Дефлімпійських іграх, як за кількістю "золота", так і за сумарною кількістю виграних медалей.
Зимова Дефлімпіада проходила у місті Ерзурум (Туреччина).
Україна успішно виступила на змаганнях ветеранів у США
На міжнародні спортивні змагання серед поранених військовослужбовців і ветеранів війни поїхали 30 українців. У перші дні United States Air Force Trials 2024 вони вибороли 20 золотих медалей у різних видах програми.
Українські ветерани змагаються в 11-ти адаптивних видах спорту. Наразі найкраще справи йдуть в плаванні, де вони здобули 26 нагород, зокрема 15 золотих. Ще по одному "золоту" українці вибороли у волейболі сидячи та велоспорті, а ще шість золотих і срібних медалей — у пауерліфтингу.
Спорт — це тяжко, некомфортно, іноді боляче, але кожен крок, постріл, сантиметр, чи кілограм наближає пораненого воїна від "Я не можу" до “Я можу все! — розповіла головна тренерка команди Олена Яновська.
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