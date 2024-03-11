Экс-игрок сборной Украины Вирт назвал причину нестабильной игры Мудрика в "Челси"

Бывший игрок сборной Украины Юрий Вирт поделился мнением об украинском винггере «Челси» Михаиле Мудрике.
Юрий Вирт назвал причину нестабильной игры Мудрика в Челсе
В этом сезоне Мудрик сыграл за "Челси" во всех турнирах 28 матчей, забил пять голов и отдал три результативных передачи.
Почему Мудрик редко появляется на поле
Футбольные эксперты обращают внимание, что 23-летний украинец в последних 10 матчах Челси лишь трижды появлялся на поле в стартовом составе.
Что важно понимать, в течение прошлого месяца ситуация с игровым временем только усугубилась. Именно это помешало футболисту отличиться на поле значительным результатом.
На такое неутешительное развитие событий отреагировал наставник "синих" Маурисио Почеттино.
По словам последнего, он выпускает на поле игроков, которые находятся в лучшей форме:
Мудрик вышел в старте против Миддлсбро в полуфинале Кубка, а это была одна из наших важнейших игр. Да, сейчас он на скамье запасных. Смотрите, дело в форме игрока в течение сезона — держишь ли ты хорошую форму, и показываешь ли ты лучшие результаты каждой тренировки. Как тренерский штаб мы выбираем по объективным показателям — мы будем привлекать к игре тех футболистов, которые будут показывать максимум на поле, — пояснил он.
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