Экс-игрок сборной Украины Вирт назвал причину нестабильной игры Мудрика в "Челси"
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Экс-игрок сборной Украины Вирт назвал причину нестабильной игры Мудрика в "Челси"

Михаил Мудрик
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Бывший игрок сборной Украины Юрий Вирт поделился мнением об украинском винггере «Челси» Михаиле Мудрике.

Юрий Вирт назвал причину нестабильной игры Мудрика в Челсе

Проблемы у Михаила Мудрика более ментальные и психологические, чем игровые, потому что игрока купили за большие средства, он то играет, то нет, и идет большая критика, которая давит на него. Это мешает раскрыть талант, который у него есть. Также, может быть, недоверие со стороны Почеттино есть. После кубковой игры думаю, что главный тренер будет ему больше доверять. С "Лидсом" Мудрик попробовал себя на новой позиции, забил. Я думаю, его способности еще можно развивать, — рассказал Вирт.

В этом сезоне Мудрик сыграл за "Челси" во всех турнирах 28 матчей, забил пять голов и отдал три результативных передачи.

Почему Мудрик редко появляется на поле

Футбольные эксперты обращают внимание, что 23-летний украинец в последних 10 матчах Челси лишь трижды появлялся на поле в стартовом составе.

Что важно понимать, в течение прошлого месяца ситуация с игровым временем только усугубилась. Именно это помешало футболисту отличиться на поле значительным результатом.

На такое неутешительное развитие событий отреагировал наставник "синих" Маурисио Почеттино.

По словам последнего, он выпускает на поле игроков, которые находятся в лучшей форме:

Мудрик вышел в старте против Миддлсбро в полуфинале Кубка, а это была одна из наших важнейших игр. Да, сейчас он на скамье запасных. Смотрите, дело в форме игрока в течение сезона — держишь ли ты хорошую форму, и показываешь ли ты лучшие результаты каждой тренировки. Как тренерский штаб мы выбираем по объективным показателям — мы будем привлекать к игре тех футболистов, которые будут показывать максимум на поле, — пояснил он.

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