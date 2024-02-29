Мудрик отличился первым голом за "Челси" в 2024 году — видео
Категория
Спорт
Дата публикации

Мудрик отличился первым голом за "Челси" в 2024 году — видео

Михаил Мудрик
Читати українською
Источник:  Football.ua

Украинец Михаил Мудрик впервые в этом году отличился забитым мячом за Челси в матче 5-го раунда Кубка Англии против Лидса.

Как сыграл Мудрик

Украинский полузащитник впервые за месяц вышел в основном составе "Челси".

На 37-й минуте он удачно отозвался в штрафной соперника на пас Рахима Стерлинга и нанес результативный удар из-под защитника гостей.

Мудрик провел на поле почти весь поединок, его заменили на 90+3 минуте. Это второй раз в сезоне за "Челси" он провел на поле 90 и более минут.

За всю игру Мудрик выполнил 15 точных передач, совершил два удара, а также выполнил два угловых.

"Челси" - "Лидс" - 3:2 (2:1) Голы: Джексон (15), Мудрик (37), Галлахер (90) - Фернандес (8, 59)

В четвертьфинале лондонцы встретятся с лидером Чемпионшипа – Лестер Сити.

Михаил Мудрик в "Челси"

23-летний украинский полузащитник провел 27 матчей за "Челси" во всех турнирах сезона 2023/24. Он забил пять голов и отдал две результативные передачи.

В декабре 2023 года Мудрик провел результативный месяц сезона в "Челси": два гола и один ассист.

У Украины есть контракт с «Челси» до 2031 года. За этот трансфер "Челси" заплатил 70 млн евро и 30 млн евро в виде бонусов.

Этот трансфер стал самым дорогим трансфером украинской Премьер-лиги, самым дорогим зимним трансфером в английской Премьер-лиге, а также сделал Мудрика самым дорогим украинским футболистом, побив рекорд Андрея Шевченко, за которого «Челси» в 2006 году заплатил почти 44 млн евро .

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Мудрик получил первую индивидуальную награду в составе "Челси"
Мудрик
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Тренер "Челси" назвал главный недостаток Мудрика
Михаил Мудрик
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
В Англии назвали истинную причину покупки украинского футболиста Мудрика за рекордную сумму
Мудрик

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?