Мудрик отличился первым голом за "Челси" в 2024 году — видео

Украинец Михаил Мудрик впервые в этом году отличился забитым мячом за Челси в матче 5-го раунда Кубка Англии против Лидса.
Как сыграл Мудрик
Украинский полузащитник впервые за месяц вышел в основном составе "Челси".
На 37-й минуте он удачно отозвался в штрафной соперника на пас Рахима Стерлинга и нанес результативный удар из-под защитника гостей.
Мудрик провел на поле почти весь поединок, его заменили на 90+3 минуте. Это второй раз в сезоне за "Челси" он провел на поле 90 и более минут.
За всю игру Мудрик выполнил 15 точных передач, совершил два удара, а также выполнил два угловых.
"Челси" - "Лидс" - 3:2 (2:1) Голы: Джексон (15), Мудрик (37), Галлахер (90) - Фернандес (8, 59)
В четвертьфинале лондонцы встретятся с лидером Чемпионшипа – Лестер Сити.
Михаил Мудрик в "Челси"
23-летний украинский полузащитник провел 27 матчей за "Челси" во всех турнирах сезона 2023/24. Он забил пять голов и отдал две результативные передачи.
В декабре 2023 года Мудрик провел результативный месяц сезона в "Челси": два гола и один ассист.
У Украины есть контракт с «Челси» до 2031 года. За этот трансфер "Челси" заплатил 70 млн евро и 30 млн евро в виде бонусов.
Этот трансфер стал самым дорогим трансфером украинской Премьер-лиги, самым дорогим зимним трансфером в английской Премьер-лиге, а также сделал Мудрика самым дорогим украинским футболистом, побив рекорд Андрея Шевченко, за которого «Челси» в 2006 году заплатил почти 44 млн евро .
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-