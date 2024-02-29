Мудрик отличился первым голом за "Челси" в 2024 году — видео

Украинец Михаил Мудрик впервые в этом году отличился забитым мячом за Челси в матче 5-го раунда Кубка Англии против Лидса.

Как сыграл Мудрик

Украинский полузащитник впервые за месяц вышел в основном составе "Челси".

На 37-й минуте он удачно отозвался в штрафной соперника на пас Рахима Стерлинга и нанес результативный удар из-под защитника гостей.

Ого, дивіться, хто забив!



Михайло Мудрик у ворота «Лідса» у Кубку Англії🔥pic.twitter.com/8bZqR9SY3n — Tribuna.com Україна (@tribunaua) February 28, 2024

Мудрик провел на поле почти весь поединок, его заменили на 90+3 минуте. Это второй раз в сезоне за "Челси" он провел на поле 90 и более минут.

За всю игру Мудрик выполнил 15 точных передач, совершил два удара, а также выполнил два угловых.

"Челси" - "Лидс" - 3:2 (2:1) Голы: Джексон (15), Мудрик (37), Галлахер (90) - Фернандес (8, 59)

В четвертьфинале лондонцы встретятся с лидером Чемпионшипа – Лестер Сити.

Михаил Мудрик в "Челси"

23-летний украинский полузащитник провел 27 матчей за "Челси" во всех турнирах сезона 2023/24. Он забил пять голов и отдал две результативные передачи.

В декабре 2023 года Мудрик провел результативный месяц сезона в "Челси": два гола и один ассист.

У Украины есть контракт с «Челси» до 2031 года. За этот трансфер "Челси" заплатил 70 млн евро и 30 млн евро в виде бонусов.