Мудрик відзначився першим голом за "Челсі" у 2024 році — відео
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Мудрик відзначився першим голом за "Челсі" у 2024 році — відео

Михайло Мудрик
Джерело:  Football.ua

Українець Михайло Мудрик вперше в цьому році відзначився забитим м'ячем за Челсі в матчі 5-го раунду Кубку Англії проти Лідса.

Як зіграв Мудрик

Український півзахисник вперше за місяць вийшов в основному складі "Челсі".

На 37-й хвилині він вдало відгукнувся у штрафному майданчику суперника на пас Рахіма Стерлінга і завдав результативного удару з-під захисника гостей.

Мудрик провів на полі майже увесь поєдинок, його замінили на 90+3 хвилині. Це вдруге у сезоні за "Челсі" він провів 90 та більше хвилин.

За всю гру Мудрик виконав 15 точних передач, здійснив два удари, а також виконав два кутових.

«Челсі» — «Лідс» — 3:2 (2:1) Голи: Джексон (15), Мудрик (37), Галлахер (90) — Фернандес (8, 59)

У чвертьфіналі лондонці зустрінуться з лідером Чемпіоншипа — Лестер Сіті.

Михайло Мудрик у "Челсі"

23-річний український півзахисник провів 27 матчів за "Челсі" у всіх турнірах сезону 2023/24. Він забив п'ять голів та віддав дві результативні передачі.

У грудні 2023 року Мудрик провів найрезультативніший місяць сезону у "Челсі": два голи та один асист.

Українець має контракт із «Челсі» до 2031 року. За цей трансфер «Челсі» заплатив 70 млн євро та 30 млн євро у вигляді бонусів.

Цей трансфер став найдорожчим трансфером із української Прем'єр-ліги, найдорожчим зимовим трансфером в англійській Прем'єр-лізі, а також зробив Мудрика найдорожчим українським футболістом, побивши рекорд Андрія Шевченка, за якого «Челсі» в 2006 році заплатив майже 44 млн євро.

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