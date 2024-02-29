Мудрик відзначився першим голом за "Челсі" у 2024 році — відео

Українець Михайло Мудрик вперше в цьому році відзначився забитим м'ячем за Челсі в матчі 5-го раунду Кубку Англії проти Лідса.

Як зіграв Мудрик

Український півзахисник вперше за місяць вийшов в основному складі "Челсі".

На 37-й хвилині він вдало відгукнувся у штрафному майданчику суперника на пас Рахіма Стерлінга і завдав результативного удару з-під захисника гостей.

Ого, дивіться, хто забив!



Михайло Мудрик у ворота «Лідса» у Кубку Англії🔥pic.twitter.com/8bZqR9SY3n — Tribuna.com Україна (@tribunaua) February 28, 2024

Мудрик провів на полі майже увесь поєдинок, його замінили на 90+3 хвилині. Це вдруге у сезоні за "Челсі" він провів 90 та більше хвилин.

За всю гру Мудрик виконав 15 точних передач, здійснив два удари, а також виконав два кутових.

«Челсі» — «Лідс» — 3:2 (2:1) Голи: Джексон (15), Мудрик (37), Галлахер (90) — Фернандес (8, 59)

У чвертьфіналі лондонці зустрінуться з лідером Чемпіоншипа — Лестер Сіті.

Михайло Мудрик у "Челсі"

23-річний український півзахисник провів 27 матчів за "Челсі" у всіх турнірах сезону 2023/24. Він забив п'ять голів та віддав дві результативні передачі.

У грудні 2023 року Мудрик провів найрезультативніший місяць сезону у "Челсі": два голи та один асист.

Українець має контракт із «Челсі» до 2031 року. За цей трансфер «Челсі» заплатив 70 млн євро та 30 млн євро у вигляді бонусів.