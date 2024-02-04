Тренер "Челсі" назвав головний недолік Мудрика

Попри успіхи зірки українського футболу Михайла Мудрика в “Челсі”, тренер команди Маурісіо Почеттіно вважає, що йому є над чим працювати.

Чому Мудрик рідко з’являється на полі

Футбольні експерти звертають увагу на те, що 23-річний українець в останніх 10 матчах Челсі лише тричі з'являвся на полі у стартовому складі.

Що важливо розуміти, протягом минулого місяця ситуація з ігровим часом тільки погіршилася. Саме це завадила футболісту відзначитися на полі суттєвим результатом.

На такий невтішний розвиток подій відреагував наставник "синіх" Маурісіо Почеттіно.

За словами останнього, він випускає на поле гравців, які наразі перебувають у кращій формі:

Мудрик вийшов у старті проти Мідлсбро в півфіналі Кубка, а це була одна з наших найважливіших ігор. Так, зараз він на лаві запасних. Дивіться, справа в формі гравця протягом сезону – чи ти тримаєш гарну форму, і чи ти показуєш найкращі результати кожного тренування. Як тренерський штаб, ми обираємо за об'єктивними показниками – ми будемо залучати до гри тих футболістів, які будуть показувати максимум на полі, - пояснив він.

Що не так з грою Мудрика в “Челсі”

За словами тренера команди, насправді український футболіст має гарний потенціал та якості.

Попри це, все одно є недолік, який псує загальне тло. Йдеться про те, що Михайлу бракує взаємодії з партнерами.

Маурісіо Почеттіно звертає увагу на те, що саме це є ключовою проблемою зірки українського футболу.