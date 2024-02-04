Тренер "Челси" назвал главный недостаток Мудрика

Несмотря на успехи звезды украинского футбола Михаила Мудрика в “Челси”, тренер команды Маурисио Почеттино считает, что ему есть над чем работать.

Почему Мудрик редко появляется на поле

Футбольные эксперты обращают внимание, что 23-летний украинец в последних 10 матчах Челси лишь трижды появлялся на поле в стартовом составе.

Что важно понимать, в течение прошлого месяца ситуация с игровым временем только усугубилась. Именно это помешало футболисту отличиться на поле значительным результатом.

На такое неутешительное развитие событий отреагировал наставник "синих" Маурисио Почеттино.

По словам последнего, он выпускает на поле игроков, которые находятся в лучшей форме:

Мудрик вышел в старте против Миддлсбро в полуфинале Кубка, а это была одна из наших важнейших игр. Да, сейчас он на скамье запасных. Смотрите, дело в форме игрока в течение сезона – держишь ли ты хорошую форму, и показываешь ли ты лучшие результаты на каждой тренировки. Как тренерский штаб мы выбираем по объективным показателям – мы будем привлекать к игре тех футболистов, которые будут показывать максимум на поле.

Что не так с игрой Мудрика в Челси

По словам тренера команды, на самом деле у украинского футболиста есть хороший потенциал и качества.

Несмотря на это, все равно есть недостаток, который портит общий фон. Речь идет о том, что Михаилу не хватает взаимодействия с партнерами.

Маурисио Почеттино обращает внимание на то, что именно это является ключевой проблемой звезды украинского футбола.