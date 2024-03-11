Ексгравець збірної України Вірт назвав причину нестабільної гри Мудрика в "Челсі"

Юрій Вірт назвав причину нестабільної гри Мудрика в Челсі

Проблеми у Михайла Мудрика більше ментальні та психологічні, ніж ігрові, тому що гравця купили за великі кошти, він то грає, то — ні, і йде велика критика, яка давить на нього. Це заважає розкрити талант, який в нього є. Також, можливо, недовіра з боку Почеттіно є. Після кубкової гри думаю, що головний тренер буде більше йому довіряти. З «Лідсом» Мудрик спробував себе на новій позиції, забив. Я думаю, його здібності ще можна розвивати, — розповів Вірт. Поширити

У цьому сезоні Мудрик зіграв за «Челсі» у всіх турнірах 28 матчів, забив п'ять голів та віддав три результативні передачі.

Чому Мудрик рідко з’являється на полі

Футбольні експерти звертають увагу на те, що 23-річний українець в останніх 10 матчах Челсі лише тричі з'являвся на полі у стартовому складі.

Що важливо розуміти, протягом минулого місяця ситуація з ігровим часом тільки погіршилася. Саме це завадила футболісту відзначитися на полі суттєвим результатом.

На такий невтішний розвиток подій відреагував наставник "синіх" Маурісіо Почеттіно.

За словами останнього, він випускає на поле гравців, які наразі перебувають у кращій формі: