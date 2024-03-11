Ексгравець збірної України Вірт назвав причину нестабільної гри Мудрика в "Челсі"

Колишній гравець збірної України Юрій Вірт поділився думкою про українського вінгера «Челсі» Михайла Мудрика.
Юрій Вірт назвав причину нестабільної гри Мудрика в Челсі
У цьому сезоні Мудрик зіграв за «Челсі» у всіх турнірах 28 матчів, забив п'ять голів та віддав три результативні передачі.
Чому Мудрик рідко з’являється на полі
Футбольні експерти звертають увагу на те, що 23-річний українець в останніх 10 матчах Челсі лише тричі з'являвся на полі у стартовому складі.
Що важливо розуміти, протягом минулого місяця ситуація з ігровим часом тільки погіршилася. Саме це завадила футболісту відзначитися на полі суттєвим результатом.
На такий невтішний розвиток подій відреагував наставник "синіх" Маурісіо Почеттіно.
За словами останнього, він випускає на поле гравців, які наразі перебувають у кращій формі:
Мудрик вийшов у старті проти Мідлсбро в півфіналі Кубка, а це була одна з наших найважливіших ігор. Так, зараз він на лаві запасних. Дивіться, справа в формі гравця протягом сезону — чи ти тримаєш гарну форму, і чи ти показуєш найкращі результати кожного тренування. Як тренерський штаб, ми обираємо за об'єктивними показниками — ми будемо залучати до гри тих футболістів, які будуть показувати максимум на полі, — пояснив він.
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