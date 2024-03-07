Мудрик здійснив заповітну мрію українського хлопчика — відео

Михайло Мудрик у січні 2023 року перейшов із Шахтаря в Челсі, ставши найдорожчим трансфером в історії українського футболу. Попри виступи за кордоном він не забуває про рідну країну.

Мудрик порадував юного українця

Нещодавно гравець збірної України придбав 50 дронів для наших воїнів. А тепер футболіст здійснив мрію юного земляка.

Михайло Мудрик отримав листа від 13-річного українського хлопчика, який через повномасштабне вторгнення залишив рідний Київ і свого тата. Наразі він проживає в Лондоні разом з мамою.

Юний хлопець написав щемливого листа футболісту, в якому розповів про своє життя та запросив Михайла зіграти в теніс, хоча й не сподівався, що це дійсно трапиться.

Привіт, Михайле. Мене звати Павло. Мені 13 років. Я сумував і хвилювався, коли ми виїжджали до нового незнайомого місця, бо тато залишився вдома. В Англії, коли я побачив, що ти перейшов до Челсі, то почав вболівати за тебе та твою команду. У Києві я багато грав в теніс, це мій улюблений вид спорту. Коли я був молодшим, то грав у футбол на позиції лівого вінгера, як і ти, — йшлося у листі. Поширити

Мудрик вирішив не тільки відповісти хлопчині своїм листом, а й відгукнутися на запрошення. Він обмінявся з земляком досвідом адаптації в Англії, поговорив про захоплення спортом та зіграв з ним у теніс.

На корті панувала дуже невимушена та дружня атмосфера. Під час гри Павло жартома запитав у футболіста, чи грати проти нього на повну силу, а Михайло зізнався, що хлопець виявився занадто сильним напарником.

Чому Мудрик рідко з’являється на полі

Футбольні експерти звертають увагу на те, що 23-річний українець в останніх 10 матчах Челсі лише тричі з'являвся на полі у стартовому складі.

Що важливо розуміти, протягом минулого місяця ситуація з ігровим часом тільки погіршилася. Саме це завадила футболісту відзначитися на полі суттєвим результатом.

На такий невтішний розвиток подій відреагував наставник "синіх" Маурісіо Почеттіно.

За словами останнього, він випускає на поле гравців, які наразі перебувають у кращій формі: