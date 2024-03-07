Мудрик осуществил заветную мечту украинского мальчика — видео
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Мудрик осуществил заветную мечту украинского мальчика — видео

Мудрик
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Михаил Мудрик в январе 2023 перешел из Шахтера в Челси, став самым дорогим трансфером в истории украинского футбола. Несмотря на выступления за границей, он не забывает о родной стране.

Мудрик порадовал юного украинца

Недавно игрок сборной Украины приобрел 50 дронов для наших воинов. А теперь футболист осуществил мечту юного земляка.

Михаил Мудрик получил письмо от 13-летнего украинского мальчика, который из-за полномасштабного вторжения покинул родной Киев и своего папу. Пока он проживает в Лондоне вместе с мамой.

Юный парень написал щемящее письмо футболисту, в котором рассказал о своей жизни и пригласил Михаила сыграть в теннис, хотя и не надеялся, что это действительно случится.

Привет, Михаил. Меня зовут Павел. Мне 13 лет. Я скучал и волновался, когда мы выезжали в новое незнакомое место, потому что папа остался дома. В Англии, когда я увидел, что ты перешел в Челси, начал болеть за тебя и твою команду. В Киеве я много играл в теннис, это мой любимый вид спорта. Когда я был младше, то играл в футбол на позиции левого вингера, как и ты, — говорилось в письме.

Мудрик решил не только ответить парню своим письмом, но и откликнуться на приглашение. Он обменялся с земляком опытом адаптации в Англии, поговорил о увлечении спортом и сыграл с ним в теннис.

На корте царила очень непринужденная и дружеская атмосфера. Во время игры Павел в шутку спросил футболиста, играть ли против него в полную силу, а Михаил признался, что парень оказался слишком сильным напарником.

Почему Мудрик редко появляется на поле

Футбольные эксперты обращают внимание, что 23-летний украинец в последних 10 матчах Челси лишь трижды появлялся на поле в стартовом составе.

Что важно понимать, в течение прошлого месяца ситуация с игровым временем только усугубилась. Именно это помешало футболисту отличиться на поле значительным результатом.

На такое неутешительное развитие событий отреагировал наставник "синих" Маурисио Почеттино.

По словам последнего, он выпускает на поле игроков, которые находятся в лучшей форме:

Мудрик вышел в старте против Миддлсбро в полуфинале Кубка, а это была одна из наших важнейших игр. Да, сейчас он на скамье запасных. Смотрите, дело в форме игрока в течение сезона — держишь ли ты хорошую форму, и показываешь ли ты лучшие результаты каждой тренировки. Как тренерский штаб мы выбираем по объективным показателям — мы будем привлекать к игре тех футболистов, которые будут показывать максимум на поле, — пояснил он.

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