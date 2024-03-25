Україна — Ісландія. Суперкомпʼютер назвав переможця матчу відбору на Євро-2024
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Україна — Ісландія. Суперкомпʼютер назвав переможця матчу відбору на Євро-2024

футбол
Джерело:  online.ua

26 березня збірна України зіграє з командою Ісландії у фіналі кваліфікації на чемпіонат Європи-2024.

Хто переможе в матчі Україна — Ісландія за версією суперкомпʼютера

Суперкомп’ютер Opta передбачив підсумок поєдинку. Переможцем протистояння стане збірна України.

theanalyst.com/eu

Шанси української команди оцінюють у 66,3%, успіх ісландців — 15,8%. Нічийний результат імовірний у 17,9%.

Коли відбудеться матч Україна — Ісландія

26 березня відбудеться матч відбору на чемпіонат Європи-2024, де збірна України зіграє проти Ісландії. Гра пройде в Польщі на "Вроцлав Арені".

Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Матч, який на цю мить можна назвати найголовнішим для збірної України у 2024 році, українські вболівальники зможуть подивитися на платформі MEGOGO за передоплатою "Максимальна" або "Спорт". Також канал "MEGOGO Футбол" можна побачити на платформі "Воля".

Гра збірної України безплатно покажуть регіональні канали "Суспільного" в ефірному телебаченні Т2.

Чемпіонат Європи-2024 відбудеться з 14 червня по 14 липня у Німеччині. Переможець матчу Україна Ісландія потрапить до групи з Румунією, Бельгією та Словаччиною.

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