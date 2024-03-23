Андрій Шевченко оцінив гру збірної України з Боснією

Голова УАФ привітав національну команду з вольовою перемогою.
Що сказав Шевченко про гру збірної України з Боснією
Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко прокоментував перемогу збірної України над командою Боснії і Герцеговини в півфінальному матчі плейоф відбору до Євро-2024.
Поєдинок на стадіоні "Біліно Поле" в боснійському місті Зениця завершився з рахунком 1:2 на користь українців. Команда Сергія Реброва пропустила першою, але потім завдяки голам Романа Яремчука та Артема Довбика здійснила камбек і здобула путівку до фіналу плейоф за вихід на континентальну першість.
Україна вийшла у фінал плей-офф відбору на Євро-2024 з футболу
В основній частину відбору на Євро-2024 Україна посіла третє місце у своїй групі. Право зіграти у плей-офф команда Сергія Реброва здобула через Лігу націй як третя топкоманда дивізіону В серед тих, що не пройшли на турнір у Німеччині напряму.
За підсумками жеребкування суперником України стала Боснія. Балканська збірна посіла п'яте місце у відбірковій групі, однак потрапила у плей-оф як друга найкраща команда дивізіону В Ліги націй.
У першому таймі команди діяли обережно та створили мінімум небезпечних моментів — не завдали жодного удару у ствір воріт. У підсумку — 0:0 після 45 хвилин.
На 57-й хвилині Боснія зуміла вийти уперед: після прострілу з флангу м'яч рикошетом від захисника Миколи Матвієнка залетів у дальній кут воріт — голкіпер Андрій Лунін не мав шансів врятувати Україну.
Команда Реброва відігралась за п'ять хвилин до завершення основного часу: Роман Яремчук замкнув простріл Юхима Коноплі з правого флангу.
Ще через декілька хвилин Яремчук відзначився асистом: виконав подачу на Артема Довбика, який головою відправив м'яч у ворота. Цей гол стал вирішальним — перемога України з рахунком 2:1.
У матчі за вихід на Євро-2024 Україна зустрінеться з командою Ісландії, яка обіграла Ізраїль з рахунком 4:1. Гра відбудеться 26 березня та буде номінально домашньою для команди Реброва.
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