Андрій Шевченко оцінив гру збірної України з Боснією
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Андрій Шевченко оцінив гру збірної України з Боснією

Андрій Шевченко

Голова УАФ привітав національну команду з вольовою перемогою.

Що сказав Шевченко про гру збірної України з Боснією

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко прокоментував перемогу збірної України над командою Боснії і Герцеговини в півфінальному матчі плейоф відбору до Євро-2024.

Поєдинок на стадіоні "Біліно Поле" в боснійському місті Зениця завершився з рахунком 1:2 на користь українців. Команда Сергія Реброва пропустила першою, але потім завдяки голам Романа Яремчука та Артема Довбика здійснила камбек і здобула путівку до фіналу плейоф за вихід на континентальну першість.

Вітаю збірну Україну з дуже важливою перемогою. Команда показала характер і боролася до останньої хвилини — молодці. Попереду вирішальний поєдинок у Вроцлаві зі збірною Ісландії. Ідемо до мети, — написав Шевченко на своїй сторінці в Instagram.

Україна вийшла у фінал плей-офф відбору на Євро-2024 з футболу

В основній частину відбору на Євро-2024 Україна посіла третє місце у своїй групі. Право зіграти у плей-офф команда Сергія Реброва здобула через Лігу націй як третя топкоманда дивізіону В серед тих, що не пройшли на турнір у Німеччині напряму.

За підсумками жеребкування суперником України стала Боснія. Балканська збірна посіла п'яте місце у відбірковій групі, однак потрапила у плей-оф як друга найкраща команда дивізіону В Ліги націй.

У першому таймі команди діяли обережно та створили мінімум небезпечних моментів — не завдали жодного удару у ствір воріт. У підсумку — 0:0 після 45 хвилин.

На 57-й хвилині Боснія зуміла вийти уперед: після прострілу з флангу м'яч рикошетом від захисника Миколи Матвієнка залетів у дальній кут воріт — голкіпер Андрій Лунін не мав шансів врятувати Україну.

Команда Реброва відігралась за п'ять хвилин до завершення основного часу: Роман Яремчук замкнув простріл Юхима Коноплі з правого флангу.

Ще через декілька хвилин Яремчук відзначився асистом: виконав подачу на Артема Довбика, який головою відправив м'яч у ворота. Цей гол стал вирішальним — перемога України з рахунком 2:1.

У матчі за вихід на Євро-2024 Україна зустрінеться з командою Ісландії, яка обіграла Ізраїль з рахунком 4:1. Гра відбудеться 26 березня та буде номінально домашньою для команди Реброва.

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