Андрей Шевченко оценил игру сборной Украины с Боснией

Что сказал Шевченко об игре сборной Украины с Боснией

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко прокомментировал победу сборной Украины над командой Боснии и Герцеговины в полуфинальном матче плейофа отбора к Евро-2024.

Поединок на стадионе "Билино Поле" в боснийском Зенице завершился со счетом 1:2 в пользу украинцев. Команда Сергея Реброва пропустила первой, но затем благодаря голам Романа Яремчука и Артема Довбика совершила камбек и завоевала путевку в финал плейоф за выход на континентальное первенство.

Поздравляю сборную Украины с очень важной победой. Команда показала характер и боролась до последней минуты молодцы. Впереди решающий поединок во Вроцлаве со сборной Исландии. Идем к цели, — написал Шевченко на своей странице в Instagram. Поделиться

Украина вышла в финал плей-офф отбора на Евро-2024 по футболу

В основной части отбора на Евро-2024 Украина заняла третье место в своей группе. Право сыграть в плей-офф команда Сергея Реброва завоевала через Лигу наций как третья топкоманда дивизиона В среди тех, кто не прошел на турнир в Германии напрямую.

По итогам жеребьевки соперником Украины стала Босния. Балканская сборная заняла пятое место в отборочной группе, однако попала в плей-офф как вторая лучшая команда дивизиона Лиги наций.

В первом тайме команды действовали осторожно и создали минимум опасных моментов — не нанесли ни одного удара в створ ворот. В итоге — 0:0 после 45 минут.

На 57-й минуте Босния сумела выйти вперед: после прострела с фланга мяч рикошетом от защитника Николая Матвиенко залетел в дальний угол ворот — у голкипера Андрея Лунина не было шансов спасти Украину.

Команда Реброва отыгралась за пять минут до завершения основного времени: Роман Яремчук замкнул прострел Ефима Конопли с правого фланга.

Еще через несколько минут Яремчук отличился ассистом: выполнил подачу на Артема Довбика, который головой отправил мяч в ворота. Этот гол стал решающим — победа Украины со счетом 2:1.

В матче за выход на Евро-2024 Украина встретится с командой Исландии, обыгравшей Израиль со счетом 4:1. Игра состоится 26 марта и будет номинально домашней для команды Реброва.