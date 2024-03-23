Андрей Шевченко оценил игру сборной Украины с Боснией

Глава УАФ поздравил национальную команду с волевой победой.
Что сказал Шевченко об игре сборной Украины с Боснией
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко прокомментировал победу сборной Украины над командой Боснии и Герцеговины в полуфинальном матче плейофа отбора к Евро-2024.
Поединок на стадионе "Билино Поле" в боснийском Зенице завершился со счетом 1:2 в пользу украинцев. Команда Сергея Реброва пропустила первой, но затем благодаря голам Романа Яремчука и Артема Довбика совершила камбек и завоевала путевку в финал плейоф за выход на континентальное первенство.
Украина вышла в финал плей-офф отбора на Евро-2024 по футболу
В основной части отбора на Евро-2024 Украина заняла третье место в своей группе. Право сыграть в плей-офф команда Сергея Реброва завоевала через Лигу наций как третья топкоманда дивизиона В среди тех, кто не прошел на турнир в Германии напрямую.
По итогам жеребьевки соперником Украины стала Босния. Балканская сборная заняла пятое место в отборочной группе, однако попала в плей-офф как вторая лучшая команда дивизиона Лиги наций.
В первом тайме команды действовали осторожно и создали минимум опасных моментов — не нанесли ни одного удара в створ ворот. В итоге — 0:0 после 45 минут.
На 57-й минуте Босния сумела выйти вперед: после прострела с фланга мяч рикошетом от защитника Николая Матвиенко залетел в дальний угол ворот — у голкипера Андрея Лунина не было шансов спасти Украину.
Команда Реброва отыгралась за пять минут до завершения основного времени: Роман Яремчук замкнул прострел Ефима Конопли с правого фланга.
Еще через несколько минут Яремчук отличился ассистом: выполнил подачу на Артема Довбика, который головой отправил мяч в ворота. Этот гол стал решающим — победа Украины со счетом 2:1.
В матче за выход на Евро-2024 Украина встретится с командой Исландии, обыгравшей Израиль со счетом 4:1. Игра состоится 26 марта и будет номинально домашней для команды Реброва.
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