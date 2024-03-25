Украина — Исландия. Суперкомпьютер назвал победителя матча отбора на Евро-2024

26 марта сборная Украины сыграет с командой Исландии в финале квалификации на чемпионат Европы-2024.

Кто победит в матче Украина — Исландия по версии суперкомпьютера

Суперкомпьютер Opta предсказал результат поединка. Победителем противостояния станет сборная Украины.

theanalyst.com/eu

Шансы украинской команды оценивают в 66,3%, успех исландцев — 15,8%. Ничейный результат возможен в 17,9%.

Когда состоится матч Украина — Исландия

26 марта состоится матч отбора на чемпионат Европы-2024, где сборная Украины сыграет против Исландии. Игра пройдет в Польше на "Вроцлаве Арене".

Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Матч, который можно назвать самым главным для сборной Украины в 2024 году, украинские болельщики смогут посмотреть на платформе MEGOGO по предоплате "Максимальная" или "Спорт". Также канал "MEGOGO Футбол" можно увидеть на платформе "Воля".

Игра сборной Украины бесплатно покажут региональные каналы "Общественного" в эфирном телевидении Т2.