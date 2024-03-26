Юношеская сборная Украины по футболу уверенно обыграла оппонентов из Швейцарии и прошла квалификацию на Евро-2024.

Что известно об успехах юношеской сборной Украины в отборе на Евро-2024

Отмечается, что игроки юношеской сборной Украины обыграли молодежную команду Швейцарии со счетом 3:0.

Голами отличились полузащитник «Металлиста» Геннадий Сенчук и оформивший дубль Матвей Пономаренко.

Первый там встречи прошел без голов. Однако уже в начале второй половины встречи украинские футболисты усилили давление на швейцарскую молодежную команду и на 63-й минуте сумели открыть счет.

Синчук левой мощно пробил в дальнюю девятку из пределов штрафной.

Далее за дело взялся главный бомбардир команды — форвард киевского "Динамо" Матвей Пономаренко.

Сначала он подстерегал ошибку голкипера на выходе и отправил мяч в сетку. А затем нападающий головой замкнул навес Михавка из стандарта.

Третья победа подряд позволила сборной Украины U-19 выиграть мини-турнир за путевку на Евро-2024.

Турнир пройдет 15-28 июля в Северной Ирландии.

Пять лучших команд грядущего форума оформят путевки на ЧМ-2025 среди 20-летних.

Украина U-19 в шестой раз будет играть на чемпионатах Европы. Лучшим достижением "сине-желтых" остается триумф на Евро-2009. Тогда с командой работал Юрий Калитвинцев, а главными звездами сборной были Кривцов, Гармаш, Рыбалко и другие.

Что известно об успехах Национальной сборной Украины на отборе к Евро-2024

Матч Украина — Исландия состоится 26 марта в польском Вроцлаве.

Поединок на стадионе "Тарчинские арены" начнется в 21:45 по киевскому времени. Победитель противостояния выйдет на Евро-2024.

До этого украинские футболисты одержали победу над сборной Боснии и Герцеговины в полуфинале плей-офф за место на чемпионате Европы 2024 года.