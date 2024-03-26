Збірна України сенсаційно перемогла Ісландію у матчі-відборі на Євро-2024

Футболісти збірної України перемогли у завершальному матчі відбору на Євро-2024 проти Ісландії з рахунком 2:1.

Як пройшов перший тайм матчу Україна-Ісландія

У перші півгодини матчу футболісти України та Ісландії грали фактично на рівних.

Збірна Ісландії активно намагалась атакувати, однак отримувала у відповідь гострі контратаки з боку українських футболістів.

Між тим на 30-й хвилині завдяки індивідуальній майстерності А. Гудмундссон обійшов оборонців збірної України біля штрафного та з лівої ноги технічно пробив прямісінько в кут воріт Луніна.

Вдруге поспіль героєм ледь не став Яремчук.

На 39-й хвилині форвард збірної України з кількох метрів замкнув простріл Циганкова. Однак, асистент опинився в офсайді, коли Судаков закидав йому з глибини. Гол перед перервою суддівська бригада скасувала.

Що відбувалось у другому таймі і як Україна здобула історичну перемогу

Вже на перших же хвилинах другого тайму українські футболісти провели серію гострих атак.

Після перехоплення Судаков радіокерованою передачею знайшов Циганкова праворуч, а той змістився в центр і класно поклав у нижній кут.

Після цього гравцям української збірної вдалось фактично притиснути ісландців до воріт.

Яремчук із меж штрафного влучив у сітку зі зовнішнього боку після передачі Зінченка.

Далі Вальдімарссон із-під поперечини витягнув удар Судакова зі штрафного.

А Миколенко в ролі центрфорварда пробив повз ворота після передачі з глибини.

Щаслива кульмінація настала на 84-й хвилині. Циганков на вході в штрафний відпасував Судакову, а той відкинув ближче до центру під удар Мудрику.

Мудрик пробив у дальній кут і вивів збірну України вперед — 2:1!