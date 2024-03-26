Футболисты сборной Украины победили в завершающем матче отбора на Евро-2024 против Исландии со счетом 2:1.
Как прошел первый тайм матча Украина-Исландия
В первые полчаса матча футболисты Украины и Исландии играли фактически на равных.
Сборная Исландии активно пыталась атаковать, однако получала ответные острые контратаки со стороны украинских футболистов.
Между тем на 30-й минуте благодаря индивидуальному мастерству А. Гудмундссон обошел защитников сборной Украины у штрафной и с левой ноги технически пробил прямо в угол ворот Лунина.
Второй раз подряд героем чуть не стал Яремчук.
На 39-й минуте форвард сборной Украины с нескольких метров замкнул прострел Цыганкова. Однако ассистент оказался в офсайде, когда Судаков забросал ему из глубины. Гол перед перерывом судейская бригада отменила.
Что происходило во втором тайме и как Украина одержала историческую победу
Уже на первых минутах второго тайма украинские футболисты провели серию острых атак.
После перехвата Судаков радиоуправляемой передачей нашел Цыганкова направо, а тот сместился в центр и классно положил в нижний угол.
После этого игрокам украинской сборной удалось фактически прижать исландцев к воротам.
Яремчук из пределов штрафной попал в сетку с внешней стороны после передачи Зинченко.
Далее Вальдимарссон из-под перекладины вытащил удар Судакова со штрафного.
А Миколенко в роли центрфорварда пробил мимо ворот после передачи из глубины.
Счастливая кульминация наступила на 84-й минуте. Цыганков на входе в штрафную отпасовал Судакову, а тот отбросил поближе к центру под удар Мудрика.
Мудрик пробил в дальний угол и вывел сборную Украины вперед — 2:1!
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