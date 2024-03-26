Сборная Украины сенсационно победила Исландию в матче-отборе на Евро-2024
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Сборная Украины сенсационно победила Исландию в матче-отборе на Евро-2024

Украина победила сборную Исландии
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Источник:  online.ua

Футболисты сборной Украины победили в завершающем матче отбора на Евро-2024 против Исландии со счетом 2:1.

Как прошел первый тайм матча Украина-Исландия

В первые полчаса матча футболисты Украины и Исландии играли фактически на равных.

Сборная Исландии активно пыталась атаковать, однако получала ответные острые контратаки со стороны украинских футболистов.

Между тем на 30-й минуте благодаря индивидуальному мастерству А. Гудмундссон обошел защитников сборной Украины у штрафной и с левой ноги технически пробил прямо в угол ворот Лунина.

Второй раз подряд героем чуть не стал Яремчук.

На 39-й минуте форвард сборной Украины с нескольких метров замкнул прострел Цыганкова. Однако ассистент оказался в офсайде, когда Судаков забросал ему из глубины. Гол перед перерывом судейская бригада отменила.

Что происходило во втором тайме и как Украина одержала историческую победу

Уже на первых минутах второго тайма украинские футболисты провели серию острых атак.

После перехвата Судаков радиоуправляемой передачей нашел Цыганкова направо, а тот сместился в центр и классно положил в нижний угол.

После этого игрокам украинской сборной удалось фактически прижать исландцев к воротам.

Яремчук из пределов штрафной попал в сетку с внешней стороны после передачи Зинченко.

Далее Вальдимарссон из-под перекладины вытащил удар Судакова со штрафного.

А Миколенко в роли центрфорварда пробил мимо ворот после передачи из глубины.

Счастливая кульминация наступила на 84-й минуте. Цыганков на входе в штрафную отпасовал Судакову, а тот отбросил поближе к центру под удар Мудрика.

Мудрик пробил в дальний угол и вывел сборную Украины вперед — 2:1!

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