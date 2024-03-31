Украинские спортсменки завоевали 4 награды на этапе Гран-при по художественной гимнастике

Украина завоевала четыре медали на этапе Гран-при по художественной гимнастике во французском Тье. Соревнования завершились 31 марта.
Украинская сборная по художественной гимнастике получила 4 медали
Этап у Тье стал третьим в текущем сезоне Гран-при по художественной гимнастике. На первом, что прошел в эстонском Тарту, украинки завоевали восемь наград (пять золотых), на втором в испанской Марбелье две.
На третьем Гран-при сезона Украину в индивидуальных первенствах представили Виктория Оноприенко, Полина Городнича и Таисия Онофрийчук, в командных соревнованиях — Диана Баева, Дарья Дуда, Алина Мельник, Валерия Перемета и Кира Ширыкина, которые в первый день этапа завоевали "бронзу" в групповом многоборье.
После медали в групповом многоборье сборная Украины выступила в двух отдельных финалах командных соревнований — в упражнениях с 5 обручами и 3 лентами и 2 мячами, заняв в обоих случаях пятое место.
Еще одну золотую медаль Оноприенко взяла в упражнениях с мячом — набрала 33.050 балла. Таисия Онофрийчук в этой дисциплине заняла восьмую строчку (30.100).
Онофрийчук завоевала "бронзу" в финале с лентой, получив за свое выступление 31.400 балла. Оноприенко стала шестой (30.850).
Полина Городнича осталась без наград — была близка к медали в финале с булавами, однако заняла четвертое место (31.450). В целом Украина не взяла медали только в упражнениях с булавами и индивидуальном многоборье.
Все результаты Украины в финале Гран-при Тье
Групповые упражнения (Украина): многоборье — "бронза", 5 обручей — пятое место, 3 ленты/2 мяча — пятое место
Индивидуальное многоборье: Оноприенко — пятое место, Городнича — седьмое место, Онофрийчук — восьмое место
Обруч: Оноприенко — "золото", Городнича — восьмое место
Мяч: Оноприенко — "золото", Онофрийчук — восьмое место
Булавы: Городничая — четвертое место
Лента: Онофрийчук — "бронза", Оноприенко — шестое место
Что известно о серии Гран-при
После медалей у Тье Оноприенко есть 23 награды на этапах Гран-при по художественной гимнастике, 11 из которых являются золотыми.
Украина имеет две лицензии в художественной гимнастике на Олимпиаду-2024: неименную в личном многоборье (завоевала Оноприенко) и в групповом многоборье.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-