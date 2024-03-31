Украинские спортсменки завоевали 4 награды на этапе Гран-при по художественной гимнастике

Украина завоевала четыре медали на этапе Гран-при по художественной гимнастике во французском Тье. Соревнования завершились 31 марта.

Украинская сборная по художественной гимнастике получила 4 медали

Этап у Тье стал третьим в текущем сезоне Гран-при по художественной гимнастике. На первом, что прошел в эстонском Тарту, украинки завоевали восемь наград (пять золотых), на втором в испанской Марбелье две.

На третьем Гран-при сезона Украину в индивидуальных первенствах представили Виктория Оноприенко, Полина Городнича и Таисия Онофрийчук, в командных соревнованиях — Диана Баева, Дарья Дуда, Алина Мельник, Валерия Перемета и Кира Ширыкина, которые в первый день этапа завоевали "бронзу" в групповом многоборье.

После медали в групповом многоборье сборная Украины выступила в двух отдельных финалах командных соревнований — в упражнениях с 5 обручами и 3 лентами и 2 мячами, заняв в обоих случаях пятое место.

Первое "золото" в Тье Украине принесла Виктория Оноприенко, одержавшая победу в упражнениях с обручем (33.350 балла). Полина Городнича в финале заняла восьмое место с результатом 31.050 балла. Поделиться

Еще одну золотую медаль Оноприенко взяла в упражнениях с мячом — набрала 33.050 балла. Таисия Онофрийчук в этой дисциплине заняла восьмую строчку (30.100).

Онофрийчук завоевала "бронзу" в финале с лентой, получив за свое выступление 31.400 балла. Оноприенко стала шестой (30.850).

Полина Городнича осталась без наград — была близка к медали в финале с булавами, однако заняла четвертое место (31.450). В целом Украина не взяла медали только в упражнениях с булавами и индивидуальном многоборье.

Все результаты Украины в финале Гран-при Тье

Групповые упражнения (Украина): многоборье — "бронза", 5 обручей — пятое место, 3 ленты/2 мяча — пятое место

Индивидуальное многоборье: Оноприенко — пятое место, Городнича — седьмое место, Онофрийчук — восьмое место

Обруч: Оноприенко — "золото", Городнича — восьмое место

Мяч: Оноприенко — "золото", Онофрийчук — восьмое место

Булавы: Городничая — четвертое место

Лента: Онофрийчук — "бронза", Оноприенко — шестое место

На трех этапах Гран-при по художественной гимнастике украинки завоевали 14 медалей. Прошлый сезон Украина завершила с 16 наградами (семь золотых). Поделиться

Что известно о серии Гран-при

После медалей у Тье Оноприенко есть 23 награды на этапах Гран-при по художественной гимнастике, 11 из которых являются золотыми.

Заключительный этап сезона Гран-при по художественной гимнастике состоится 15-16 июня в чешском Брно. Поделиться

Украина имеет две лицензии в художественной гимнастике на Олимпиаду-2024: неименную в личном многоборье (завоевала Оноприенко) и в групповом многоборье.