Украина завоевала третью лицензию по борьбе на Олимпиаду-2024

На европейском квалификационном турнире пропуск в греко-римской борьбе до 67 кг завоевал Парвиз Насибов.

Украина получила третью лицензию на Олимпиаду-2024 по борьбе

Пропуск на Олимпиаду в Париже завоевал Парвиз Насибов.

Об этом сообщили НОК Украины и олимпийская команда.

До сих пор у Украины были две лицензии на Игры-2024 в Париже в борьбе. Их на чемпионате мира-2023 получили Жан Беленюк (греко-римская борьба до 87 кг) и Ирина Коляденко (свободная женская борьба до 62 кг).

5 апреля в Баку стартовал европейский квалификационный турнир по Олимпиаде. В греко-римской борьбе за столкновение за лицензию среди украинцев пробился только Парвиз Насибов.

В весовой категории до 67 кг Насибов пропустил 1/16 финала и начал выступления с 1/8.

В первой схватке украинский борец одолел болгарина Абу Муслима Амаева со счетом 5:1, а в следующем раунде победил чемпиона Европы 2020 года, норвежца Мортена Торресена (2:1).

Соперником Насибова в финальной схватке за олимпийскую лицензию стал венгр Иштван Ванца, серебряный призер Евро-2022. Украинец одолел Ванцу со счетом 5:4 и выиграл пропуск на Игры-2024.

Таким образом Насибов принес Украине третью лицензию на Олимпиаду в борьбе. При этом все пропуска неименные. Поделиться

Насибов может во второй раз выступить на Олимпийских играх. На соревнованиях в Токио он завоевал серебряную медаль в категории до 67 кг.

Лицензии Украины на Олимпиаду-2024 в борьбе

Греко-римская борьба: Парвиз Насибов (до 67 кг), Жан Беленюк (до 87 кг)

Женская борьба: Ирина Коляденко (до 62 кг)

Кто такой Парвиз Насибов

25-летний украинский борец азербайджанского происхождения, представляющий Запорожскую область.

Серебряный призер Олимпийских игр-2020 по греко-римской борьбе в категории до 67 кг.

Бронзовый призер чемпионата Европы по борьбе в двух категориях — до 67 кг (2023) и до 72 кг (2024).

Бронзовый призер чемпионата мира-2018 среди юниоров (до 67 кг). Чемпион Европы 2017 среди юниоров (до 66 кг).