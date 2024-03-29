Украинский боец UFC оправдался за бой с российским спортсменом

Игорь Потеря оправдался за бой с российским спортсменом

Я тот человек, который никогда не отказывался от поединков, потому что я считаю это слабостью. Я здесь, чтобы стать чемпионом UFC в среднем весе, и для этого мне нужно сразиться со всеми. Я никогда не выбирал оппонентов, принимаю все вызовы и соглашаюсь на те бои, которые дает мне UFC. На все воля Божья, Богу виднее мне лучше, я доверяю Богу и той Энергии, которую Бог мне посылает. От вас прошу максимальной поддержки, а не хейта, потому что этот поединок очень важен для меня, я мотивирован как никогда. Слава Украине — Героям Слава — Слава ВСУ. Украина, я тебя люблю, — написал Потеря на своей странице в Instagram. Поделиться

Что известно о бое Поттера против россиянина Магомедова

Напомним, бой Поттера против россиянина Шарабутдина Магомедова состоится 22 июня в Саудовской Аравии.

27-летний Игорь Потеря получил контракт с UFC после того, как в сентябре 2021 года в первом раунде победил поляка Лукаша Судольски на турнире Contender Series.

Свой прошлый поединок украинец провел в феврале в Лас-Вегасе и победил решением судей поляка Роберта Бричека.