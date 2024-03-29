Украинский боец UFC оправдался за бой с российским спортсменом

Украинский боец UFC в среднем весе Игорь Потеря (20-5) высказался о своем поединке с россиянином Шарабутдином Магомедовым (12-0).
Игорь Потеря оправдался за бой с российским спортсменом
Что известно о бое Поттера против россиянина Магомедова
Напомним, бой Поттера против россиянина Шарабутдина Магомедова состоится 22 июня в Саудовской Аравии.
27-летний Игорь Потеря получил контракт с UFC после того, как в сентябре 2021 года в первом раунде победил поляка Лукаша Судольски на турнире Contender Series.
Свой прошлый поединок украинец провел в феврале в Лас-Вегасе и победил решением судей поляка Роберта Бричека.
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