Украинский боец Потеря проиграл бразильцу в UFC

Соперники устроили зарубу, обмениваясь мощными ударами, а украинец был близок к победе.

В какой-то момент Поттер поразил Родольфо и начал его добивать в партере, но Беллато показал свой характер и перешел в контратаку.

Во втором раунде Беллато сделал тейкдаун, прижал соперника к сетке и стал добивать. Судья остановил поединок и зафиксировал победу бразильца техническим нокаутом.

Отдаю должное своему сопернику, я видел 4 раза, как у него закатывались глаза, я бил очень сильно и не понимал, почему судья не останавливает поединок, но мой соперник это все пережил и сделал свою работу, с чем поздравляю его и желаю скорейшего восстановления. Всем спасибо за вашу поддержку мили, она чувствуется, всем счастье, – написал после боя Потеря. Поделиться

Следует отметить, что украинец получил контракт с UFC после того, как в сентябре 2021 года в первом раунде победил поляка Лукаша Судольски на турнире Contender Series.

Для Поттери это пятое поражение в 19 победах в MMA. В

на его счету одна победа и три поражения.