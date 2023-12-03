Украинский боец UFC полутяжелого веса Игорь Потеря (20-5) проиграл бразильцу Родольфо Беллато (2-1-0).
Украинский боец Потеря проиграл бразильцу в UFC
Соперники устроили зарубу, обмениваясь мощными ударами, а украинец был близок к победе.
В какой-то момент Поттер поразил Родольфо и начал его добивать в партере, но Беллато показал свой характер и перешел в контратаку.
Во втором раунде Беллато сделал тейкдаун, прижал соперника к сетке и стал добивать. Судья остановил поединок и зафиксировал победу бразильца техническим нокаутом.
Следует отметить, что украинец получил контракт с UFC после того, как в сентябре 2021 года в первом раунде победил поляка Лукаша Судольски на турнире Contender Series.
Для Поттери это пятое поражение в 19 победах в MMA. В
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на его счету одна победа и три поражения.