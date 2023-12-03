Украинский боец Потеря проиграл бразильцу в UFC
Категория
Спорт
Дата публикации

Украинский боец Потеря проиграл бразильцу в UFC

Украинский боец Потеря проиграл бразильцу в UFC
Читати українською

Украинский боец UFC полутяжелого веса Игорь Потеря (20-5) проиграл бразильцу Родольфо Беллато (2-1-0).

Украинский боец Потеря проиграл бразильцу в UFC

Соперники устроили зарубу, обмениваясь мощными ударами, а украинец был близок к победе.

В какой-то момент Поттер поразил Родольфо и начал его добивать в партере, но Беллато показал свой характер и перешел в контратаку.

Во втором раунде Беллато сделал тейкдаун, прижал соперника к сетке и стал добивать. Судья остановил поединок и зафиксировал победу бразильца техническим нокаутом.

Отдаю должное своему сопернику, я видел 4 раза, как у него закатывались глаза, я бил очень сильно и не понимал, почему судья не останавливает поединок, но мой соперник это все пережил и сделал свою работу, с чем поздравляю его и желаю скорейшего восстановления. Всем спасибо за вашу поддержку мили, она чувствуется, всем счастье, – написал после боя Потеря.

Следует отметить, что украинец получил контракт с UFC после того, как в сентябре 2021 года в первом раунде победил поляка Лукаша Судольски на турнире Contender Series.

Для Поттери это пятое поражение в 19 победах в MMA. В

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Ломаченко отреагировал на пост Хабиба о годовщине дебюта в UFC
Ломаченко отреагировал на пост Хабиба о годовщине дебюта в UFC
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский боец ​​испытал перелом руки в дебютном поединке в UFC
Украинский боец ​​испытал перелом руки в дебютном поединке в UFC
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Известного российского бойца Павловича нокаутировали на турнире UFC в США
Сергей Павлович

на его счету одна победа и три поражения.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.