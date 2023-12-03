Український боєць UFC напівважкої ваги Ігор Потєря (20-5) програв бразильцю Родольфо Беллато (2-1-0).
Український боєць Потєря програв бразильцю в UFC
Суперники влаштували зарубу, обмінюючись потужними ударами, а українець був близький до перемоги.
У якийсь момент Потєря вразив Родольфо і почав його добивати в партері, але Беллато показав свій характер і перейшов у контратаку.
У другому раунді Беллато зробив тейкдаун, притиснув суперника до сітки та почав добивати. Суддя зупинив поєдинок та зафіксував перемогу бразильця технічним нокаутом.
Варто зазначити, що українець отримав контракт із UFC після того, як у вересні 2021 року у першому раунді переміг поляка Лукаша Судольські на турнірі Contender Series.
Для Потєрі це п'ята поразка у 19 перемогах у MMA. У
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на його рахунку одна перемога та три поразки.