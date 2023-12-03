Український боєць Потєря програв бразильцю в UFC
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Український боєць Потєря програв бразильцю в UFC

Український боєць Потєря програв бразильцю в UFC

Український боєць UFC напівважкої ваги Ігор Потєря (20-5) програв бразильцю Родольфо Беллато (2-1-0).

Український боєць Потєря програв бразильцю в UFC

Суперники влаштували зарубу, обмінюючись потужними ударами, а українець був близький до перемоги.

У якийсь момент Потєря вразив Родольфо і почав його добивати в партері, але Беллато показав свій характер і перейшов у контратаку.

У другому раунді Беллато зробив тейкдаун, притиснув суперника до сітки та почав добивати. Суддя зупинив поєдинок та зафіксував перемогу бразильця технічним нокаутом.

Віддаю належне своєму супернику, я бачив 4 рази, як у нього закочувалися очі, я бив дуже сильно і не розумів, чому суддя не зупиняє поєдинок, але мій суперник це все пережив і зробив свою роботу, з чим вітаю його і бажаю якнайшвидшого відновлення. Всім дякую за вашу підтримку милі, вона відчувається, всім щастя, - написав після бою Потєря.

Варто зазначити, що українець отримав контракт із UFC після того, як у вересні 2021 року у першому раунді переміг поляка Лукаша Судольські на турнірі Contender Series.

Для Потєрі це п'ята поразка у 19 перемогах у MMA. У

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на його рахунку одна перемога та три поразки.

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