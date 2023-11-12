Відомого російського бійця Павловича нокаутували на турнірі UFC у США

У ніч з 11 на 12 листопада в Нью-Йорку (США) на арені Madison Square Garden пройшов турнір зі змішаних єдиноборств UFC 295.

Що відомо про програш Сергія Павловича у бою

У співголовному бою вечора Том Аспінолл з Англії потужним ударом нокаутував у першому раунді росіянина Сергія Павловича. Таким чином, Аспінолл завоював тимчасовий титул UFC у хевівейті.

У головному поєдинку бою зустрілися Іржі Прохазка із Чехії (29–3–1) та Алекс Перейра із Бразилії (8–2).

Алекс Перейра нокаутував суперника у другому раунді та завоював вакантний пояс UFC у категорії лайт-хевівейт.

Що відомо про участь російських бійців в UFC після початку повномасштабної війни

Що після початку повномасштабного вторгнення РФ до України російські бійці продовжили виступати в UFC та навіть проводити титульні поєдинки. Понад п'ять російських бійців входить до топ-15 у різних вагових категоріях.

UFC - міжнародна спортивна організація, що базується в Лас-Вегасі, і проводить бої зі змішаних єдиноборств.