Известного российского бойца Павловича нокаутировали на турнире UFC в США
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Известного российского бойца Павловича нокаутировали на турнире UFC в США

Сергей Павлович
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Источник:  online.ua

В ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 295.

Что известно о проигрыше Сергея Павловича в бою

В соглавном бою вечера Том Аспинолл из Англии мощным ударом нокаутировал в первом раунде россиянина Сергея Павловича. Таким образом, Аспинолл завоевал временный титул UFC в хевивейте.

В главном поединке боя встретились Иржи Прохазко из Чехии (29-3-1) и Алекс Перейра из Бразилии (8-2).

Алекс Перейра нокаутировал соперника во втором раунде и завоевал вакантный пояс UFC в категории лайт-хевивейт.

Что известно об участии российских бойцов в UFC после начала полномасштабной войны

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские бойцы продолжили выступать в UFC и даже проводить титульные поединки. Более пяти российских бойцов входят в топ-15 в разных весовых категориях.

UFC – международная спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, и проводящая бои со смешанными единоборствами.

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