Український боєць UFC виправдався за бій із російським спортсменом
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Український боєць UFC виправдався за бій із російським спортсменом

Ігор Потєря

Український боєць UFC у середній вазі Ігор Потєря (20-5) висловився про свій поєдинок із росіянином Шарабутдіном Магомедовим (12-0).

Ігор Потєря виправдався за бій із російським спортсменом

Я та людина, яка ніколи не відмовлялася від поєдинків, тому що вважаю це слабкістю. Я тут, щоб стати чемпіоном UFC у середній вазі, і для цього мені потрібно битися з усіма. Я ніколи не вибирав опонентів, приймаю всі виклики та погоджуюсь на ті бої, що дає мені UFC. На все воля Божа, Богу видніше як для мене краще, я довіряю Богові і тій Енергії, яку Бог мені посилає. Від вас прошу максимальної підтримки, а не хейту, тому що цей поєдинок дуже важливий для мене, я мотивований як ніколи. Слава Україні — Героям Слава — Слава ЗСУ. Україно, я тебе люблю, — написав Потєря на своїй сторінці в Instagram.

Що відомо про бій Потєрі проти росіянина Магомедова

Нагадаємо, бій Потєрі проти росіянина Шарабутдіна Магомедова відбудеться 22 червня у Саудівській Аравії.

27-річний Ігор Потєря отримав контракт із UFC після того, як у вересні 2021 року у першому раунді переміг поляка Лукаша Судольські на турнірі Contender Series.

Свій минулий поєдинок українець провів у лютому у Лас-Вегасі та переміг рішенням суддів поляка Роберта Брічека.

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