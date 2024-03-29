Український боєць UFC виправдався за бій із російським спортсменом

Український боєць UFC у середній вазі Ігор Потєря (20-5) висловився про свій поєдинок із росіянином Шарабутдіном Магомедовим (12-0).
Ігор Потєря виправдався за бій із російським спортсменом
Що відомо про бій Потєрі проти росіянина Магомедова
Нагадаємо, бій Потєрі проти росіянина Шарабутдіна Магомедова відбудеться 22 червня у Саудівській Аравії.
27-річний Ігор Потєря отримав контракт із UFC після того, як у вересні 2021 року у першому раунді переміг поляка Лукаша Судольські на турнірі Contender Series.
Свій минулий поєдинок українець провів у лютому у Лас-Вегасі та переміг рішенням суддів поляка Роберта Брічека.
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