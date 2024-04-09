Великобритания поддержала допуск спортсменов из РФ и Белоруссии к Олимпиаде-2024
Категория
Спорт
Дата публикации

Великобритания поддержала допуск спортсменов из РФ и Белоруссии к Олимпиаде-2024

олимпиада
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Источник:  The Times

Британское правительство выразило поддержку участию спортсменов из России и Белоруссии в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года в Париже, Франция. Об этом говорится в письме, направленном Международному олимпийскому комитету и Международному паралимпийскому комитету.

Великобритания поддержала участие россиян в Олимпийских играх

Согласно данным источника, британский министр спорта Стюарт Эндрю направил письмо главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху, в котором высказана поддержка решения о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры в нейтральном статусе при соблюдении определенных условий.

Олимпийские игры запланированы на период с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Санкции против России в спорте

Согласно санкциям, введенным из-за российского вторжения в Украину в 2022 году, МОК позволяет лишь некоторым российским и белорусским спортсменам соревноваться в Париже.

Включение нейтральных спортсменов остается спорным вопросом, и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал решение разрешить им соревноваться «позорным».

Нейтральные спортсмены этим летом сразятся только в индивидуальных видах спорта без флагов, эмблем и гимнов.

Спортсмены, активно поддерживающие войну в Украине, или являющиеся контрактниками российских или белорусских военных, не имеют права участвовать в соревнованиях.

335 российских спортсменов приняли участие в летних Играх в Токио 2021 как команда Олимпийского комитета России (ОКР), завоевав 71 медаль. Беларусь отправила 101 спортсмена, завоевавшего семь медалей.

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