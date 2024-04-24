Журналист BBC Джонатан Билл сообщил в Twitter, что Великобритания планирует включить авиабомбы Paveway IV в следующий пакет военной помощи Украине.

Лазерное оружие Paveway IV в новом пакете от Великобритании

"Последний пакет военной помощи Великобритании Украине будет включать бомбы Paveway IV", — написал журналист в Twitter. Поделиться

Украина и Великобритания подписали соглашение о сотрудничестве в области оборонных материалов. Это соглашение углубит сотрудничество двух стран в оборонной сфере и поможет Украине укрепить свою обороноспособность. Великобритания — один из ближайших союзников Украины в этой войне. Ее щедрая помощь и твердая поддержка играют важную роль в защите Украины от российской агрессии.

Latest batch of U.K. military aid to #Ukraine will include Paveway IV bombs . — Jonathan Beale (@bealejonathan) April 24, 2024

Как поможет Paveway IV в войне с оккупантами

Paveway IV — это высокоточная лазерная бомба с GPS и лазерной наводкой, разработанная компанией Raytheon UK. Она является последней версией серии Paveway, используемой с 1960-х годов. Paveway IV может использоваться против широкого спектра целей, включая бункерные сооружения, командные пункты, зенитные ракетные комплексы, мосты, аэродромы.

Бомба Paveway IV имеет ряд преимуществ, которые делают ее ценным инструментом для украинских военных:

Поражает цели с высокой точностью, что минимизирует риск сопутствующих жертв и вреда гражданской инфраструктуре.

Используется в любую погоду, время суток, что делает ее универсальным инструментом для украинских военных.

Простая в использовании и интегрируется с разными платформами-носителями, что делает ее доступной для украинских военных, имеющих минимальную подготовку.