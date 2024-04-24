Британия предоставит Украине лазерные бомбы Paveway IV — BBC
Категория
Украина
Дата публикации

Британия предоставит Украине лазерные бомбы Paveway IV — BBC

Британия предоставит Украине лазерные бомбы Paveway IV — BBC
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Источник:  BBC

Журналист BBC Джонатан Билл сообщил в Twitter, что Великобритания планирует включить авиабомбы Paveway IV в следующий пакет военной помощи Украине.

Лазерное оружие Paveway IV в новом пакете от Великобритании

"Последний пакет военной помощи Великобритании Украине будет включать бомбы Paveway IV", — написал журналист в Twitter.

Украина и Великобритания подписали соглашение о сотрудничестве в области оборонных материалов. Это соглашение углубит сотрудничество двух стран в оборонной сфере и поможет Украине укрепить свою обороноспособность. Великобритания — один из ближайших союзников Украины в этой войне. Ее щедрая помощь и твердая поддержка играют важную роль в защите Украины от российской агрессии.

Как поможет Paveway IV в войне с оккупантами

Paveway IV — это высокоточная лазерная бомба с GPS и лазерной наводкой, разработанная компанией Raytheon UK. Она является последней версией серии Paveway, используемой с 1960-х годов. Paveway IV может использоваться против широкого спектра целей, включая бункерные сооружения, командные пункты, зенитные ракетные комплексы, мосты, аэродромы.

Бомба Paveway IV имеет ряд преимуществ, которые делают ее ценным инструментом для украинских военных:

  • Поражает цели с высокой точностью, что минимизирует риск сопутствующих жертв и вреда гражданской инфраструктуре.

  • Используется в любую погоду, время суток, что делает ее универсальным инструментом для украинских военных.

  • Простая в использовании и интегрируется с разными платформами-носителями, что делает ее доступной для украинских военных, имеющих минимальную подготовку.

Paveway IV — это мощное оружие, которое может помочь Украине в войне с Россией. Высокая точность и простота использования делает ее ценным инструментом для украинских военных. Оружие поможет уничтожить российские военные цели, защитить украинские города и поднять военный дух украинских военных.

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