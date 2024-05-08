Литва готова отправить военных в Украину для учений — премьерка
Категория
Мир
Дата публикации

Литва готова отправить военных в Украину для учений — премьерка

Ингрида Шимоните
Читати українською
Источник:  Financial Times

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что ее страна готова отправить военных в Украину с учебной миссией, однако Украина об этом не просила.

Литва готова отправить военных в Украину для учений

Financial Times сообщает, что Ингрида Шимоните рассказала изданию, что у нее есть разрешение парламента на отправку военных в Украину с учебной целью, — об этом ее правительство уже говорило, — но Киев пока не просил об этом.

Шимоните отметила, что РФ сочтет такой шаг провокацией, однако добавила:

Если бы мы просто думали о реакции России, то не могли бы ничего отправлять. Каждую вторую неделю вы слышите, что кому-то угрожают ядерным оружием.

Ингрида Шимоните

Ингрида Шимоните

Премьер-министр Литвы

Шимоните также сомневается, что Россия использует ядерное оружие, поскольку в таком случае радиоактивные осадки затронули бы и его территорию.

Также чиновница напомнила, что РФ усилила атаки на гражданскую инфраструктуру Украины — электростанции, школы и больницы.

Россия пытается спровоцировать новую волну убегающих из Украины людей, потому что нет элементарных коммуникаций и базовых услуг, — сказала Шимоните.

В НАТО определили условия вмешательства в войну РФ против Украины

В начале мая итальянское издание La Repubblica сообщило, что первая "красная линия" предполагает прямое или косвенное участие в войне России против Украины третьей страны, например, в случае возможного прорыва на северо-западе Украины.

Издание пишет, "это создало бы коридор между Украиной и Беларусью". Тогда Минск был непосредственно включен в войну.

Вторая "красная линия", по данным La Repubblica, касается военной провокации против стран Балтии, Польши или целенаправленного нападения на Молдову.

Речь идет не об обязательном вторжении, но и просто военном ударе, чтобы проверить реакцию Запада.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Не будем вскрывать карты. В Польше сделали заявление на счет отправки войск в Украину
Радослав Сикорский
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В НАТО определили "красные линии" для вмешательства в войну РФ против Украины — La Repubblica
НАТО
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Путин уже готов к операции против НАТО — разведка Польши
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?