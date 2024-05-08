Литва готова отправить военных в Украину для учений — премьерка

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что ее страна готова отправить военных в Украину с учебной миссией, однако Украина об этом не просила.

Литва готова отправить военных в Украину для учений

Financial Times сообщает, что Ингрида Шимоните рассказала изданию, что у нее есть разрешение парламента на отправку военных в Украину с учебной целью, — об этом ее правительство уже говорило, — но Киев пока не просил об этом.

Шимоните отметила, что РФ сочтет такой шаг провокацией, однако добавила:

Если бы мы просто думали о реакции России, то не могли бы ничего отправлять. Каждую вторую неделю вы слышите, что кому-то угрожают ядерным оружием. Ингрида Шимоните Премьер-министр Литвы

Шимоните также сомневается, что Россия использует ядерное оружие, поскольку в таком случае радиоактивные осадки затронули бы и его территорию.

Также чиновница напомнила, что РФ усилила атаки на гражданскую инфраструктуру Украины — электростанции, школы и больницы.

Россия пытается спровоцировать новую волну убегающих из Украины людей, потому что нет элементарных коммуникаций и базовых услуг, — сказала Шимоните. Поделиться

В НАТО определили условия вмешательства в войну РФ против Украины

В начале мая итальянское издание La Repubblica сообщило, что первая "красная линия" предполагает прямое или косвенное участие в войне России против Украины третьей страны, например, в случае возможного прорыва на северо-западе Украины.

Издание пишет, "это создало бы коридор между Украиной и Беларусью". Тогда Минск был непосредственно включен в войну.

Вторая "красная линия", по данным La Repubblica, касается военной провокации против стран Балтии, Польши или целенаправленного нападения на Молдову.

Речь идет не об обязательном вторжении, но и просто военном ударе, чтобы проверить реакцию Запада.